Einkaufspreise für Erdgas und Strom höher - Preis steigt zum 1. April

Stadtwerke können Steigerungen nicht mehr abfangen

Neustadt (r/os). „Preisschwankungen nach oben fangen wir weitgehend auf, solange es sich betriebswirtschaftlich verantworten lässt“, so Rainer Bischoff, Leiter Vertrieb und Energiebeschaffung bei den Stadtwerken. Dieses Mal ist das für den lokalen Energieversorger aber nach eigener Darstellung nicht mehr möglich.

„Die aktuellen Entwicklungen am Großhandelsmarkt überschreiten allerdings unsere Möglichkeiten“, erklärt Bischoff weiter. „Die Einkaufspreise für Erdgas und Strom sind zuletzt so deutlich gestiegen, dass wir dies leider zum 1. April 2019 an unsere Kundinnen und Kunden in Form einer Preisanpassung teilweise weitergeben müssen.“

Die Tarife seien in jedem Fall weiterhin für die Neustädter attraktiv und vorteilhaft, zumal natürlich alle Energieversorger von der aktuellen Kostenentwicklung betroffen sind. Aber auch, weil die Stadtwerke als regionaler Anbieter vor Ort sind und über die Energieversorgung hinaus viel zu bieten haben. „Alle betroffenen Kunden werden mit individuellen Anschreiben detailliert informiert. Viele sind auch nach der Preisanpassung in dem für sie günstigsten Tarif und müssen nichts weiter tun. Alle, die sich durch einen Tarifwechsel verbessern können, erhalten auch darüber Kenntnis in ihrem Anschreiben“, so Bischoff.

Einen Tipp hat der Vertriebsleiter noch in Bezug auf die anstehenden Jahresabrechnungen: „In ihrem Kunden-Login auf der Stadtwerke-Internetseite können Kunden jetzt mit nur einem Klick entscheiden, ihre Rechnung umweltfreundlich per E-Mail zu erhalten und dann schon eine Woche früher Bescheid zu wissen - zum Beispiel, ob sie eine Gutschrift bekommen.

Ausgabe-Nr. 2353 vom 23.01.2019