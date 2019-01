Einbrecher erbeuten Rucksack, Geld, aber auch Kettensägen

Ermittler suchen Zeugen nach mehreren Taten

Neustadt (r/cck). Die Polizei vermeldete in den letzten Tagen mehrere Einbrüche, bei denen Geld, ein Rucksack, aber auch mehrere Kettensägen gestohlen wurden.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Januar, 17 Uhr, und Freitag, 18. Januar, 7 Uhr, sind Unbekannte in eine Lagerhalle am Alten Torfmoorweg in Bordenau eingedrungen und ließen mehrere Kettensägen, die Polizei schätzt die Anzahl auf zehn Stück, sowie ein Bohrgerät und eine elektrische Schubkarre mitgehen. Aufgrund der Menge und Größe der Gerätschaften werde davon ausgegangen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sind, erklärt Jürgen Winkler, Leiter des Kriminalermittlungsdienstes.

In der Kernstadt wurde wiederum in zwei Mehrfamilienhäuser eingebrochen, einmal in der der Geschwister-Scholl-Straße, etwa zwischen Donnerstag, 14.30 Uhr, und Freitag, 18. Januar, 11 Uhr, sowie in der in der Beethovenstraße, am Freitag zwischen 6 und 17.45 Uhr. Im ersten Fall hebelten die Einbrecher die Hauseingangstür auf, um sich Zutritt zu verschaffen - genauso bei einer Wohnugstür im Inneren, allerdings blieb dieser Versuch erfolglos. Die selbe Taktik in der Beethovenstraße: Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Entwendet wurden eine Münzsammlung und Bargeld.

Zwei PKW-Einbrüche folgten am Wochenende in Mardorf - einmal am Samstag, 19. Januar, zwischen 16.12 Uhr und 16.30 Uhr am Kuhlenweg sowie am Sonntag, 20. Januar, gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Alten Moorhütte. In beiden Fällen wurde eine Scheibe eingeschlagen. Im ersten Fall wurde nichts entwendet, im zweiten hingegen eine auf dem Rücksitz abgelegte Handtasche. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon 05032/9559-115 entgegen.

