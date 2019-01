Einbruch über die Terrasse

Polizei sucht Zeugen

Mandelsloh (dgs). Unbekannte Täter sind am Montag zwischen 14.45 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Tegtberg eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten alle Räume. Entwendet haben sie aber offensichtlich nichts. Die Täter verließen das Haus wieder durch die Terrassentür.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Telefon 050322/9559-115 an das Kommissariat in Neustadt oder unter Telefon 05072/307 an die Polizeistation Mandelsloh zu wenden.

