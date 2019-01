Immer neue Gesetze: Morgen bundesweiter Ärzteprotest gegen den „Spahnsinn“

Viele Hausärzte am Rand der Leistungsfähigkeit

Ihre Praxen sind heute geöffnet - den bundesweiten Ärzteprotest unterstützen sie trotzdem: die Hausärzte Dr. Hendrik Rötterink (li.) und Matthias Lindenblatt.

Neustadt (dgs). Es ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt: Zu einem bundesweiten Protesttag haben Ärzteverbände am morgigen Mittwoch aufgerufen. Es ist das neue „Terminservice- und Versorgungsgesetz“, das die Ärzte - auch in Neustadt - auf die Palme treibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will damit die langen Terminwartezeiten vornehmlich in den Facharztpraxen regulieren und den Ärzten zudem längere Sprechzeiten verordnen. „Wir sind schon jetzt am Rande unserer Leistungsfähigkeit“, machen die Hausärzte Matthias Lindenblatt und Dr. Hendrik Rötterink unmissverständlich deutlich.

„Stoppt den „Spahnsinn“ heißt es auf dem Plakat, das auch Lindenblatt und Rötterink morgen in ihren Praxen aufhängen wollen. Ihre Praxis aus Protest an diesem Tag schließen, wie andere Kollegen, das wollen sie nicht. „Wir haben genug von der Redewut populistischer Politiker“, ärgert sich Lindenblatt. Diese wüssten seit Jahrzehnten Bescheid über den Ärztemangel, würden aber trotzdem den Eindruck vermitteln, dass jeder „Kunde“ Anspruch auf eine Rundum-Versorgung habe - und das 24 Stunden am Tag. Da verwundere es nicht, wenn Deutschland mit rund 18 Arzt-Patienten-Kontakten im Jahr einsam an der Spitze liege.

Dem Gesetzesentwurf zufolge sollen Arzttermine künftig durch eine externe Terminservicestelle der kassenärztlichen Vereinigung vergeben werden - auch über Internet und Smartphone-Apps. Ärzte befürchten eine Benachteiligung chronisch kranker oder älterer Menschen ohne Technikzugang. Außerdem sollen die Sprechzeiten der Praxen von bisher 20 auf künftig 25 Stunden pro Woche erhöht werden.

„Wir sind am Limit“, sagen Lindenblatt und Rötterink. Noch 2017 gab es fünf nicht besetzte Hausarztpraxen im Stadtgebiet - und die Mangelsituation ist längst nicht behoben.

„Ich biete schon jetzt mehr an als die geforderten Sprechzeiten“, betont Rötterink. Politikeraussagen, nach denen Ärzte ohnehin „zu oft auf dem Golfplatz gesehen würden“, treiben ihm die Zornesröte ins Gesicht. „Wenn wir die Wertschätzung unserer Patienten nicht hätten, hätte so mancher von uns schon aufgegeben“, sagt Lindenblatt. Beide wundert es nicht, dass viele junge Ärzte davor zurückschrecken, eine eigene Praxis zu eröffnen. „Wir werden mit einer staatlichen Regelungswut überzogen“, so Rötterink. Da gebe es Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Hygiene bis hin zur neuen Datenschutzverordnung - für die Praxen immer neue bürokratische Hürden. Er befürchtet, dass es die klassische Hausarztpraxis bald nicht mehr geben könnte. Schon jetzt sei es kaum möglich, Nachfolger zu finden, warnt er. Viele der jungen Ärzte würden das Angestelltenverhältnis längst einer Selbstständigkeit vorziehen.

Dabei halten Lindenblatt und Rötterink die hausarztzentrierte Versorgung der Patienten nach wie vor für ein gutes Modell. „In dringlichen Fällen gelingt es uns immer, schnell einen Facharzttermin für unsere Patienten zu bekommen“, versichern beide. Die „Selbstbedienungsmentalität“, nach der jeder selbst über den Facharztbesuch entscheide, halten sie für falsch. Oft werden Termine blockiert, fast die Hälfte werden nicht in Anspruch genommen. Für solche Ausfalltermine sollten Patienten durchaus zur Kasse gebeten werden können, erklären die Hausärzte.

