„Wer hat das schon, eine singende Bürgermeisterin?“

SPD begrüßt das neue Jahr mit spontaner Gesangseinlage

Die Live-Musik fällt aus? „Macht nichts“, dachte sich Christina Schlicker und gab mit ihren Gesangskolleginnen von „TiRaCaSo“ spontan einige Stücke zum Besten. Fotos: Krämer

Umweltminister Olaf Lies sprach über regionale und überregionale Themen und erzählte von seinen eigenen Erfahrungen. Im Anschlus gab es Zeit für eine kurze Diskussionsrunde. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). In ungezwungener Atmosphäre wolle man auf das kommende Jahr blicken, hieß es auf der Einladung. Nach vielen Jahren richtete der SPD-Ortsverein erstmals wieder einen Neujahrsempfang aus, 140 Gäste kamen in die Aula der BBS, um den Worten von Olaf Lies, SPD-Landesvorsitzender und Niedersächsischer Umweltminister und Bürgermeisterkandidaten Christina Schlicker zu lauschen.

Neben ernsten Themen, die die Neustädter bewegen, sollte auch eine spontane Gesangseinlage der Bürgermeisterkandidatin folgen. Die eingeplanten Musiker hatte kurzfristig abgesagt, so beschloss Schlicker kurzerhand selbst auf die Bühne zu gehen. Gemeinsam mit drei weiteren Sängerinnen, gemeinsam bilden sie das A-Cappella-Quartett „TiRaCaSo“, stimmte sie einige heitere Stücke an.

Deutlich ernster wurde sie in ihrer Ansprache. Für 2019 setzte sie sich zum Ziel, das Leben in Neustadt sozialer, lebenswerter und gerechter zu gestalten und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Sie wolle sich unter anderem für eine schnelle Entwicklung der „Bildungslandschaft West“ starkmachen, die Straßenausbaubeiträge müssten abgeschafft werden, „und das ohne Grundsteuererhöhung“, betonte sie. Auch an der Innenstadtentwicklung müsse weiter gearbeitet werden. „Dazu brauchen wir Ideen und Mut“, so Schlicker, konkrete Ansätze nannte sie aber nicht.

Als weitere Themen von hoher Brisanz führte sie die medizinische Versorgung im ländlichen Raum sowie den flächendeckenden Breitbandausbau an. „Unser Anspruch ist, dass da wo wir leben, auch unser Zuhause ist. Wir müssen dafür sorgen, dass man dort auch leben kann“, griff Umweltminister Olaf Lies die Worte seiner Vorrednerin auf. Sein Appell: Sowohl in der Politik, als auch den digitalen Medien müsse sachlicher und gelassener miteinander diskutiert werden. Als polarisierendes Beispiel nannte er das Thema „Wolf.“ „Das ist ein scheiss Thema“, sagte er. Trotzdem müsse es möglich sein, dieses zu beherrschen. Man könne nicht ganz Niedersachsehn einzäunen, aber dafür sorgen, dass einzelne auffällige Tiere getötet werden, ist er überzeugt. Anschließend nahm er sich Zeit für Fragen der Gäste. Zur Überleitung auf den gemütlichen Teil des Abends gab es von „TiRaCaSo“ noch ein heiteres Stück. „Wer hat das schon, eine singende Bürgermeisterin?“, fragte Lies in die Runde.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1036 vom 19.01.2019