514 Schüler, sechs Bereiche, zwei Tage, ein Ziel

Parcours soll berufliche Möglichkeiten im Handwerk aufzeigen

Im Bereich Bautechnik können sich interessierte Schüler an einem Schieferstand versuchen, sogar eine Dachfläche eindecken. Hingucker ist ein riesiger Fußball, zusammengesetzt aus mehreren Fünf- und Sechsecken. Fotos: Krämer

Bei einem Rundgang informieren sich Vertreter der Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Tischerlinnung und Wirtschaftsförderung über die verschiedenen Aktionen.

Der 17-jährige Baris Aydin (v. re.) zeigt Denis Saljiha (15) von der Otto-Hahn-Schule Wunstorf wie richtig gelötet wird.

Bäckermeister Frank Colder (li.) erklärt dem 15-jährigen Kevin Rabe von der IGS Wunstorf, was beim Flechten eines Hefezopfs beachtet werden muss. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). Es ist das sechste Mal, dass die BBS zum Handwerksparcours einladen: An zwei Tagen können sich Schüler die unterschiedlichen Fachbereiche ansehen, dabei auch selbst aktiv werden. 514 Anmeldungen verzeichnet Studiendirektorin Iris Lewandowsky in diesem Jahr. „Mehr wäre auch nicht möglich gewesen“, sagt sie im Gespräch mit der NZ.

Neben Neustädter Schulen, darunter Leine-Schule und Gymnasium, interessieren sich auch Klassen und Gruppen aus Wunstorf, Garbsen und Langenhangen für den Parcours. „Eine hervorragende Chance, um das Handwerk vorzustellen und mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen“, findet Klaus Michalke, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Neustadt/Burgdorf. Mittlerweile gebe es in Neustadt etwa 300 neue Ausbildungsverträge pro Jahr, so Michalke, zu verdanken sei vor allem der jährlich stattfindenen Veranstaltungen in der BBS. „Vor vier, fünf Jahren sah das aber noch ganz anders aus“, sagt er.

Schwierigkeiten in der Nachwuchsgewinnung gibt es auch heute noch. „Viele wollen nicht direkt in die duale Ausbildung“, erklärt Christian Bunzel von der Handwerkskammer Hannover. Den größten Bedarf sieht Lewandowsky in den Bereichen Bau- und Farbtechnik, aber auch im Lebensmittelhandwerk. Deutlich wird das am Beispiel einer 9. Klasse. Auf die Frage, wer sich eine Ausbildung im Lebensmittelhandwerk vorstellen könnte, hebt keiner die Hand. „Das ist leider fast normal“, sagt Frank Colder, Bäckermeister und Lehrer für Fachpraxis. „Viele sehen nur das Bild der Backstube“, erklärt er. Deshalb lernen die Besucher die Berufe sowohl in der Theorie als auch der Praxis kennen, unterstützt durch einen kurzen Film am Anfang.

An dem Parcours beteiligen sich Schüler und Lehrkräfte der Berufsfachschulen, aber auch hiesige Betriebe mit ihren Azubis. So können im Bereich Bautechnik Gartenhäuschen gebaut oder eine Dachfläche eingedeckt werden. Hingucker ist ein riesiger Fußball aus Holz. „Den hat einer unserer Lehrlinge gebaut“, erklärt Christoph Häusgen von HäusgenBau. Zur Demonstration schrauben zwei Schüler die Streben auseinander und wieder zusammen. Im Bereich Holztechnik können die Besucher Span hobeln, an einem Schießstand Grillzangen aus eigener Produktion der Holzabteilung gewinnen oder sich am Entwirren eines Perlenspiels versuchen. „Wir haben hier sehr motivierte Handwerker, Azubis und Schüler“, resümiert Michalke nach einem kurzen Rundgang. Einziges Manko: Einige Anfragen musste Lewandowsky aufgrund der begrenzten Zeitspanne ablehnen. Deshalb soll es im Nachgang ein Reflexionstreffen geben. „Eventuell könne man das Angebot auf zwei Nachmittage anstatt nur einen ausweiten“, überlegt sie.

