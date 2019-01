Aufmerksamkeit ist der beste Schutz

Polizei mit Präventionswoche gegen Wohnungseinbrüche

Bei so gesicherten Fenster hätte man auch zu zweit mit großer Brechstange wenig Chancen. Tabea Blei (v.li.) und Pamela Hoffmann wollen Einbrüchen vorbeugen. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Ein Hausbesitzer in Basse dürfte dieser Tage unter den zahlreichen Sendungen in seinem Briefkasten auch einen Flyer der Polizei vorfinden. Darauf weisen Beamte auf die offene Garage ohne Auto, einen vollen Briefkasten und ein offensichtlich verlassenes Haus hin. In den Augen der Polizisten fast eine Einladung für Einbrecher.

„Wir gehen nach Statistiken davon aus, dass rund 80 Prozent der Einbrüche die Nutzung solcher Gelegenheiten sind“, erklärt Polizeikommissarin Tabea Blei. Mit drei weiteren Kollegen hielt sie von Montag bis Freitag eine Sonderdienstwoche „Einbruchsschutz“ ab. Im ganzen Neustädter Land waren die vier Beamten auf Streifenfahrten unterwegs und schauten sich Häuser genau an. Gekippte oder offene Fenster und sogar Türen, geöffnete und leere Garagen oder eben gefüllte Briefkästen, vermerkten sie auf Hinweisflyern für die Besitzer.

„Meistens werden auch heute noch Türen, Fenster oder Kellerschächte aufgehebelt“, sagt Neustadts Kontaktbeamtin Pamela Hoffmann. Sie hält im Kommissariat an der Theodor-Heuss-Straße einiges an Infomaterial bereit, mit dem sich schon gut vorbeugen lässt. Wer ganz sicher gehen will, kann sich von Profis der Polizeidirektion beraten lassen. Nach dem Besuch eines einführenden Vortrags kommen die kostenlos ins Haus und erstellen eine individuelle Analyse des eigenen Einbruchsrisikos. Daraus folgen Tipps für mögliche Verbesserungen, vor allem auch baulicher Art. „Fenster und Türen lassen sich schon sehr gut sichern“, so Hoffmann. Sie empfiehlt, auch schon bei Neubau- oder Sanierungsprojekten an Einbruchsschutz zu denken. Die Vorträge gibt es immer am ersten Werktag eines Monats, das nächste Mal am 1. Februar, in der Marienstraße 34 bis 36 in Hannover. Nach den Vorträgen können Termine vereinbart werden, Infos gibt es dort unter Telefon 0511/109-1114.

Zwar sind die Einbruchszahlen gemessen an der Statistik eher gering, in der dunklen Jahreszeit kommen sie aber immer gehäuft vor. „Da muss dann auch jeder ein bisschen selbst drauf achten“, sagt Pamela Hoffmann.

„Aufmerksamkeit ist immer noch die beste Vorbeugung“, ergänzt Tabea Blei. Den Briefkasten von Nachbarn leeren lassen, wenn man nicht daheim ist, Rolläden nicht immer geschlossen halten, Zeitschaltuhren oder Smarthome - all das kann helfen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1036 vom 19.01.2019