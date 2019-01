Betriebskicker spielen wieder ihren Stadtmeister aus

Mission Titelverteidigung? Auf jeden Fall wird Vorjahressieger Duensing in diesem Jahr auch als Ausrichter alles geben.

Eilvese/Neustadt (fi/os). Eine langjährige Tradition hat in Neustadt die Fußball-Stadtmeisterschaft der Betriebe, die am kommenden Sonntag ab 9 Uhr in der KGS bereits in die 37. Auflage startet. 14 Teams werden sich in diesem Jahr um den begehrten Titel streiten. Wie eigentlich immer, hat auch dieses Mal der Vorjahressieger die Organisation des Turniers übernommen. Damit liegt diese 2019 in den Händen der Firma Duensing, deren Chefetage ja ohnehin eine jahrelange enge Beziehung zum lokalen Fußball pflegt. Natürlich wird der Eintritt wieder für alle Besucher frei sein, so dass alle beteiligten Unternehmen ihre Fans mobilisieren können, die Kollegen auf dem Parkett lautstark zu unterstützen.

Für das Rahmenprogramm haben sich die Chef-Organisatoren Susanne Duensing-Ladewig, Michelle Behrendt und Sabrina Gilke vor allem auf die Kids konzentriert, die mit Kinderschminken, Kinder-Tattoos und zwei Luftballonkünstler beschäftigt werden, während die Großen den Budenzauber verfolgen. Für das leibliche Wohl sorgt, und auch das hat schon Tradition, wieder Jürgen Stach mit seinem Team aus dem Café Havanna. Der sportliche Wert des Turniers ist nicht zu unterschätzen, weil zunehmend auch die Vereinsspieler aus der Umgebung die Veranstaltung nutzen werden, um sich in der Winterpause Spielpraxis zu verschaffen - nicht wenige arbeiten in Neustädter Unternehmen. Für hochklassige und spannende Spiele sollte also gesorgt sein.

Das Turnier beginnt mit den Gruppenspielen, Obi/Strecker und die KGS Neustadt bestreiten das Auftaktmatch. Ab 14.30 Uhr sind die Viertelfinalpartien geplant, rund eine Stunde später sollen die Semifinals folgen. Das Endspiel mit anschließender Siegerehrung ist laut Spielplan für etwa 16.30 Uhr angesetzt, vorher wird auch der dritte Platz ausgespielt. Zur Siegerehrung und zum Anstoß des Finales wird Bürgermeister Uwe Sternbeck erwartet.

Gruppe A

Obi & Strecker, KGS Neustadt, Studienkreis, Temps, Kruse Bedachung

Gruppe B

Deutsche Post, Autohaus Kahle, Sparkasse, Hanebutt, Bundeswehr

Gruppe C

Duensing, Debeka, MFL Leinetal, Krankenhaus

Ausgabe-Nr. 2352 vom 16.01.2019