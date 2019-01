Volkshochschule passt sich den Veränderungen in der Bildung an

Neues Programmheft mit über 1.000 Kursen liegt vor

Frisch und farbenfroh: Geschäftsführerin Martina Behne und ihre Sprecherin Sonja Dale präsentieren das neue Frühjahrsprogramm. Foto: Gade-Schniete

Neustadt (dgs). Das Format ist etwas kleiner als bisher, das Angebot mit über 1.000 Kursen vom Fitness-Training bis zum Foto-Fashion-Workshop aber so üppig wie gewohnt. Die Volkshochschule Hannover Land (VHS) hat ihr Frühjahr-Programm vorgelegt. „Wissen wachsen lassen“ lautet das Motto.

Frisch und farbenfroh kommen die neuen Broschüren daher, alle im einheitlichen Design - auch im Internet. Dort ist auf Youtube auch der neue VHS-Image-Song mit Video zu hören, selbst eingesungen von Sonja Dale, seit einem Jahr zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Volkshochschule. „Wir versuchen nach wie vor neue Zielgruppen anzusprechen, gerade auch jüngere“, erklärt dazu VHS-Geschäftsführerin Martina Behne. Kurse in kürzeren Einheiten soll es geben, geplant sind auch Angebote, wo Präsenzphasen mit Arbeitseinheiten am heimischen Computer kombiniert werden. „Die Lebens- und Arbeitswelt verändert sich und damit auch die Bildung“, macht Behne deutlich. Darauf müsse man reagieren.

Starke Veränderungen gibt es vor allem in der Beruflichen Bildung. Hier will sich bekanntlich die Region Hannover aus der Finanzierung zurückziehen. Der Zweckverband Volkshochschule - Träger sind die fünf Städte Neustadt, Wunstorf, Garbsen, Burgwedel und die Wedemark - hat im Vorjahr eine Erhöhung der Umlage beschließen müssen. Eingeschaltet worden ist inzwischen eine Unternehmensberatung, die derzeit Untersuchungen im Hause durchführt. Ende März soll das Ergebnis vorliegen und politisch diskutiert werden. „Wir sehen das durchaus positiv“, erklärt Behne. Als „bestandssichernd“ sieht die Geschäftsführerin den geplanten Umzug in das Schloss Landestrost. Dort soll die Einrichtung in dem Neubau des Schlossflügels einziehen. „Das wird aber sicher noch mindestens zwei Jahre dauern“, so Behne. Gut arrangiert hat sich die VHS im Veranstaltungszentrum Leinepark mit ihrem neuen Nachbarn, der Stadtbibliothek. Nicht zuletzt sei der Publikumsverkehr dadurch angestiegen, hat sie festgestellt.

Das Programmheft, dem erstmals ein „Summer Special“ mit besonderen Schnupperangeboten in der Ferienzeit beiliegt, ist in allen VHS-Geschäftsstellen sowie stark frequentierten Einrichtungen und Geschäften erhältlich. Alle Kurse können auf der Internetseite www.vhs-hannover-land.de online gebucht werden. Die Anmeldung ist auch telefonisch, per E-Mail oder persönlich in den Geschäftsstellen möglich. Auf der Facebookseite www.facebook.com/volkshochschule.hannover.land/ finden Kunden ausgewählte Kursangebote und Informationen zu Veranstaltungen.

