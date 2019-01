Nachwuchs-Spieler legen sich mächtig ins Zeug

Fabian Zimmermann und Niko Balas (v. li.) setzten sich erfolgreich gegen ihre Kontrahenten durch und schafften es bis ins Finale. Fotos: Krämer

Tessa Pagel sahnte bereits im Vorjahr mächtig ab und wurde als heimliche Favoriten gehandelt. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Hagen (cck). Die Stadtmeisterschaft, in diesem Jahr zum 43. Mal ausgetragen, erfreut sich hoher Beliebtheit, das beweisen die gleichbleibend hohen Teilnehmerzahlen. Wie auch schon in den Vorjahren haben sich rund 300 Teilnehmer zu der Veranstaltung angemeldet. Am ersten von zwei Wochenenden durften sich die ersten Gruppen der Senioren, Jugend und Schüler beweisen. Erstere spielten am Eröffnungstag bis in die Nacht. Erst um 0.30 Uhr endete das letzte Match, sagte Spartenleiter André Helmers im Gespräch mit der NZ. Schon um 9 Uhr ging es am Folgetag weiter. Trotzdem waren die rund 40 Helfer putzmunter, versorgten die Spieler mit Kaffee, Kuchen und Hot Dogs.

Insgesamt zwölf Vereine beteiligen sich an der Stadtmeisterschaft, die turnusgemäß zum wiederholten Male vom TSV Mühlenfeld ausgerichtet wurde. Bislang liegen etwa 300 Anmeldungen vor, davon 100 Kinder sowie 200 Herren und Damen, schätzt Helmers, 18 vom Ausrichter selbst. Bei den Schülern der Gruppe A war die Spielgemeinschaft Bordenau/Schneeren besonders stark vertreten, darunter der 14-jährige Fabian Zimmermann und Niko Balas, 13 Jahre. Für sie war es längst nicht das erste Mal, dass sie an dem Wettbewerb teilnahmen. Beide spielen seit sieben Jahren Tischtennis und waren mit Eifer dabei. Ihr Ziel: Gemeinsam den ersten Platz belegen.

Trainerin Manuela Wagemann reiste mit etwa 25 Spielern an. Seit vielen Jahren ist die TT-Stadtmeisterschaft für sie ein wichtiger Termin im Kalender. „Besonders für die Kinder ist das ein Highlight“, sagte sie. „So können sie auch mal gegen jemanden, beispielsweise aus der Schule spielen, gegen den sie sonst nicht antreten würden.“ Als nächste Klasse folgte die weibliche Jugend. Madeleine Matull und Tessa Paggel vom TV Mandelsloh galten als heimliche Favoriten, wie Oberschiedsrichter Günther Hahn der NZ verriet. Wie im Vorjahr konnten sie auch dieses Mal den Stadtmeister-Titel mit nach Hause nehmen.

Tessa, 13 Jahre alt, spielt seit vier Jahren, davon zwei beim TV Mandelsloh. Zum Tischtennis kam sie durch ihren Vater, der nicht nur selbst spielt, sondern sie auch zwei Mal die Woche trainiert. „Mir hilft es, mich in der Schule zu konzentrieren, auch die verschiedenen Taktikten finde ich interessant“, erklärte sie. Auch Fabian Zimmermann und Niko Balas konnten ihr Ziel erreichen: Sie schafften es bis ins Finale und sicherten sich ebenfalls den Stadtmeister-Titel in ihrer Klasse. Nächstes Wochenende geht es noch einmal spannend weiter: Am 18. und 19. Januar folgen die Klassen Senioren U40, Senioren Ü60, männliche Jugend, Schülerinnen A, Damen Kreisliga und Herren 1. Kreisklasse. Am Sonntag, 20. Januar, kann offen gespielt werden.

Die Ergebnisse des ersten Wochenendes:

Seniorinnen Ü40 - Doppel: 1. Anke Wittneben/Heike Thiel (TSV Bordenau), 2. Doris Heidemann/Regina Bühmann (TSV Schneeren), 3. Monika Schramm/Ileana Fruhriep (TV Mandelsloh), 3. Britta Door/Anja Fabritz (TSV Mühlenfeld); Senioren Ü50 - Doppel: 1. Peter Könecke (TSV Mühlenfeld)/Michael Kowalski, 2. Thomas Franke/Sergej Koch (TSV Neustadt), 3. Heinz-Dieter Repper/Torsten Wilhelm (TSV Poggenhagen), 3. Gernot Kahle/Uwe Sartorius (TSV Neustadt), 3. Gernot Kahle/Uwe Sartorius (Neustadt); Schüler C - Doppel: 1. Philipp Neumann/Sammy Witte (Bordenau), 2. Noah Kirchner/Fynn-Eric Preuss (Schneeren), 3. Niklas Zedler/Maximilian Modler (Bordenau); Schülerinnen C - Doppel: 1. Kiara Brodkorb (SV Empede Himmelreich)/ Samira Balas (Bordenau), 2. Alessia Mangione/Daria Pongs (Bordenau), 3. Maja Hübner/Emilie Paulick (Schneeren), 3. Leonie Zedler/Soraja Öhlschläger-Kruse (Schneeren); Schüler A - Doppel: 1. Fabian Zimmermann/Niko Balas (Bordenau), 2. Nicolas Heidemann/Mathis Heidemann (Schneeren), 3. Sammy Witte/Philipp Neumann (Bordenau), 3. Julian Pongs/Benjamin Haufe (Bordenau); Weibliche Jugend - Doppel: 1. Tessa Paggel/Madeleine Matull (TV Mandelsloh), 2. Noemi Cornehl/Ina Zimmermann (Bordenau), 3. Platz Lena Wedemeyer/Bettina Reiswig (Neustadt), 3. Platz Luzi Kruse/Jennefer Wiebking (Schneeren); Herren 2. Kreisklasse - Doppel: 1. Jürgen Langreder/Jürgen Gödecke (SV Germania Helstorf), 2. Lothar Zander/Björn Lahrs (Mandelsloh), 3. Anatoli Carpov/Jan Moebes (Neustadt), 3. Maximilian Luszick/Sergej Koch (Neustadt); Schüler B - Doppel: 1. Benjamin Haufe/Julian Pongs (Bordenau), 2. Luca Heidemann (Schneeren)/ Philipp Neumann (Bordenau), 3. Lukas Eichhorst (Schneeren)/ Leo Pelz (Bordenau), 3. Jan Schendzielarz/Mika Freiter (Neustadt); Schülerinnen B - Doppel: 1. Noemi Cornehl/Ina Zimmermann (Bordenau), 2. Elisa Öhlschläger-Kruse (Schneeren)/ Kiara Brodkorb (SV Empede Himmelreich), 3. Daria Pongs/Samira Balas (Bordenau); Herren Kreisliga - Doppel: 1. Matthias Paggel/Jonas Helberg (Mandelsloh), 2. Peter Meyer/Jörg Deutscher (TSV Mariensee-Wulfelade), 3. Wilfried Hein/Rene Jaeschke (TSV Poggenhagen), 3. Marco Hasewinkel/Olaf Weidling (TSV Mühlenfeld); Seniorinnen Ü40 - Einzel: 1. Heike Thiel (Bordenau), 2. Anke Wittneben (Bordenau), 3. Anja Dudek (Bordenau), 3. Doris Heidemann (Schneeren); Senioren Ü50 - Einzel: 1.Thomas Franke (Neustadt), 2. Gernot Kahle (Neustadt), 3. Uwe Sartorius (Neustadt), 3. Torsten Wilhelm (Poggenhagen); Schüler C - Einzel: 1. Philipp Neumann (Bordenau), 2. Sammy Witte (Bordenau), 3. Maximilian Modler (Bordenau), 3. Noah Kirchner (Schneeren); Schülerinnen C - Einzel: 1. Kiara Brodkorb (Empede Himmelreich), 2. Leonie Zedler (Schneeren), 3. Daria Pongs (Bordenau), 3. Samira Balas (Bordenau); Schüler A - Einzel: 1. Maurice Brodkorb (Empede Himmelreich), 2. Nicolas Heidemann (Schneeren), 3. Mathis Heidemann (Schneeren), 3. Fabian Zimmermann (Bordenau); Weibliche Jugend - Einzel: 1. Tessa Paggel (Mandelsloh), 2. Noemi Cornehl (Bordenau), 3. Ina Zimmermann (Bordenau), 3. Madeleine Matull (Mandelsloh); Herren 2. Kreisklasse - Einzel: 1. Jürgen Langreder (Helstorf), 2. Lothar Zander (Mandelsloh), 3. Anatoli Carpov (Neustadt), 3. Sergej Koch (Neustadt); Schüler B - Einzel: 1. Julian Pongs (Bordenau), 2. Philipp Neumann (Bordenau), 3. Benjamin Haufe (Bordenau), 3. Mika Freiter (Neustadt); Schülerinnen B - Einzel: 1. Noemi Cornehl (Bordenau), 2. Ina Zimmermann (Bordenau), 3. Elisa Öhlschläger-Kruse (Schneeren), 4. Daria Pongs (Bordenau), 5. Samira Balas (Bordenau); Herren Kreisliga - Einzel: 1. Peter Meyer (TSV Mariensee-Wulfelade), 2. Matthias Paggel (Mandelsloh), 3. Jonas Helberg (Mandelsloh), 3. Wilfried Hein (Poggenhagen).

