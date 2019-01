Pastorin, Seelsorgerin und gute Freundin

Annedore Wendebourg verabschiedet sich nach 17 Jahren

Etliche kamen, um sich von der scheidenden Pastorin Annedore Wendebourg (re.) zu verabschieden. Fotos: Krämer

Helstorf (cck). 17 Jahre stellte sie sich in den Dienst ihrer Gemeinde, ob Feiernde, Trauernde, Jung und Alt - für jeden hatte Pastorin Annedore Wendebourg ein offenes Ohr. Dass sie bei vielen in guter Erinnerung bleibt, wurde bei ihrer Verabschiedung in den Ruhestand mehr als deutlich. Ein letztes Mal betrat sie den Altarraum, um mit den Gästen gemeinsam zu singen, zu beten und die Jahre ihrer Amtszeit Revue passieren zu lassen.

Das Amtszimmer in den letzten zwei Wochen auszuräumen, fiel ihr alles andere als leicht. „Das war eine handfeste Trennung von so vielem, was mein Leben bestimmt hat“, sagte sie. Viele Erinnerungen kamen wieder hoch, die Wendebourg mit ihren Gästen teilen wollte. Als Beispiele nannte sie eine Taufe, bei der der einjährige Täufling fast zu jedem Lied tanzte oder Besuche der brasilianischen und südindischen Delegierten. „Als es beim Mühlenfest in Strömen regnete, verlegten wir den Gottesdienst kurzer Hand in eine Scheune“, erinnerte sie sich.

Viele waren gekommen, um die scheidende Pastorin gebührend zu verabschieden. Grußworte gab es unter anderem von Werner Rump, 1. Vorsitzender des Kirchenvorstands, Pastorenkollegin Ulrike Dorries-Birkholz und Superintendent Michael Hagen. Letzterer war es auch, der ihre Einführung im Januar 2002 vorgenommen hatte. Sie wussten die Helstorfer Pastorin für ihre „Freude und Fröhlichkeit“ sowie ihre „den Menschen zugewendete Art, mit der sie viele berührt hat“, zu schätzen. Oft wurde sie als Seelsorgerin aktiv, die sich den kleinen und großen Problemen ihrer Mitmenschen annahm. „Meine Aufgabe ist auf Jesus hinzuweisen“, sagte Wendebourg selbst. „Ich hoffe, ich habe dabei eine Sprache gefunden, die jeder versteht“.

Gebürtig stammt die heute 62-jährige aus Balge. Für ihr Theologie-Studium zog es sie nach Münster und weiter nach Hamburg. Nach ihrem Vikariat wurde sie 1987 in Stade ordiniert, blieb dort für elf Jahre. Nach einer dreijährigen Zwischenstation in Quakenbrück ging es 2002 schließlich nach Helstorf. In den vergangenen 17 Jahren ihrer Amtszeit fand Wendebourg Zugang zu den unterschiedlichsten Menschen, darunter auch viele Freunde, ein Aspekt, der sie auch dazu bewogen hat, weiter Helstorferin zu bleiben. Gemeinsam mit ihrem Mann bezog sie im Mai eine Wohnung unweit der Kirche. Was ihren Nachfolger angeht - dieser muss allerdings erst noch gefunden werden - wolle sie sich nicht weiter einmischen. „Man kann mich aber immer um Rat fragen“, betonte sie. Außerdem hat sie schon viele Ideen, wie sie ihre Freizeit gestalten kann: Gesang- und Klavierunterricht, vielleicht auch eine Karriere als Theaterdarstellerin?!...

Ausgabe-Nr. 2352 vom 16.01.2019