Immerhin fünf Bäume bleiben stehen

Bürgeriniative demonstriert gegen Fällungen - und das mit (Teil)Erfolg

Die Protestierenden um Gisela Kirmizi (v.li.) und Reinhard Schwarte bilden eine Menschenkette, um eine alte Linde zu schützen. Fotos: Krämer

Früh morgens treffen sich die Baumschützer zur gemeinsamen Protestaktion, nach gerade mal drei Tagen Vorbereitungszeit. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (cck). Samstag, 7.30 Uhr: Die ersten Demonstranten warten bereits an der Ecke Poggenhagener Straße/Kubaldallee. Nur eine halbe Stunde später sollten schon die ersten Bäume gefällt werden, die für den anvisierten Ausbau des Fuß- und Radwegs weichen müssen - 13 sind es insgesamt.

Bereits am Vortag gab es einen Ortstermin mit Vertretern der Region und Anwohnern. Conrad Vinken vom Fachbereich Verkehr erklärte, wie vorgegangen werden sollte. Die Anwohner wünschten sich hingegen den Alleecharakter zu erhalten. Man wolle gar nicht „das eine gegen das andere aufwiegen“, verdeutlichte Reinhard Schwarte von der eigens gegen die Fällung gegründeten „Bürgerinitiative Poggenhagener Forst“. So gab es einige Zugeständnisse auf beiden Seiten: Eine alte Buche mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern sollte erhalten bleiben, versprach Vinken. Vier Bäume im vorderen Bereich der 400 Meter langen Strecke seien in einem wirklich schlechten Zustand und könnten gefällt werden, einigte sich die Initiative mit der Region.

Samstag, 9 Uhr: Die ersten Bäume - die besagten vorderen vier - werden gefällt. Noch bleibt der Weg zu den hinteren Exemplaren gesperrt. „Während der Arbeiten ist es zu gefährlich“, sagt Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes im Kommissariat Neustadt. Derweil bringen die Baumschützer - etwa 20 sind es mittlerweile - weitere Argumente ein: Vier Linden, die auf dem letzten Teilstück stehen, könnten gerettet werden. Dirk Kuhlmann, dem die angrenzende Fläche gehört, würde diese wieder an die Region abgeben, um den Radweg zu erweitern. Vor zehn Jahren habe er die Fläche selbst von der Region geschenkt bekommen. Mathias Rakow, der zuständige Leiter der Straßenmeister in Ronnenberg, erkundigt sich kurzerhand, ob der Lösungsvorschlag umsetzbar wäre. Das Ergebnis: Die vier Linden können stehenbleiben.

10 Uhr: Vier Bäume, die dicksten Exemplare stehen noch aus. Vehement versuchen die Demonstranten die Fällung zu vermeiden. „Man muss das Ortsbild erhalten!“, betont Gisela Kirmizi vom NABU Neustadt, Fachbereich Bäume. „Bei den Linden handelt es sich um die schönsten Exemplare dieser Allee“, erklären die Initiatoren - für sie ein Argument Taten anstatt Worte sprechen zu lassen: „Wenn Sie weiter vorgehen, müssen wir uns eben ganz doll umarmen“, sagt Schwarte mit einem Grinsen. Prompt bilden die Baumschützer eine Menschenkette um einer der Linden, um diese zu schützen.

Die Demonstration war unangemeldet. Trotzdem wollte die Polizei nicht eingreifen, solange alles friedlich verläuft. Als die Menschenkette allerdings weiter die Arbeiten behindert und sich nicht freiwillig auflösen will, warnt Benne: „Ich erteile hiermit einen Platzverweis!“ Sollten die Protestanten diesem nicht nachkommen, werden sie in Gewahrsam genommen - wenn nötig auch mit Zwang. Mittlerweile ist Verstärkung eingetroffen, die Polizisten legen Schutzausrüstung an. Die Demonstranten bitten um kurze Bedenkzeit. „Ich würde für die Bäume sterben, aber in den Knast gehe ich nicht“, sagt Kirmizi. So löst sich die Kette schließlich auf, als ein Zeichen der friedlichen Übereinkunft geben die Baumschützer den Beamten noch die Hand.

11.30 Uhr: Nach vier Stunden ist ein Teilerfolg erzielt. Fünf von 13 Bäumen können stehenbleiben.

Herbst fordert Baumschutzsatzung für das gesamte Stadtgebiet

Poggenhagen (r/cck). Neben den Mitgliedern der Bürgerinitiative gesellten sich auch einige Politiker zu der Protestaktion hinzu. Bürgermeisterkandidat Dominic Herbst und Regionsabgeordnete Ute Lamla von den Grünen kamen mit den Baumschützern ins Gespräch. Thema war unter anderem die Einführung einer Baumschutzsatzung. Angesichts des aktuellen Protestes wolle Herbst die Diskussion um eine entsprechende Satzung wieder in den Fokus rücken, heißt es in einer Pressemitteilung. In Poggenhagen wurde erreicht, dass von 13 zu fällenden Bäumen fünf stehen bleiben konnten. „Hier konnte ein toller Kompromiss zwischen Ausbau des Radweges und Naturschutz erzielt werden“, resümiert Herbst.

In seinem Schreiben erinnert er an die letzte Abstimmung im Stadtrat vor gut drei Jahren. Damals sei die Satzung zum Schutz von Bäumen in der Kernstadt, Bordenau, Mardorf und Hagen gekippt worden. „Ich habe das Gefühl, dass sich das Bewusstsein für den Baum- und Naturschutz bei vielen Neustädterinnen und Neustädter in den letzten Jahren noch mehr geschärft hat“, so Herbst. Deshalb wolle er sich dafür einsetzten, dass das Thema Baumschutz wieder diskutiert und eine Baumschutzsatzung für das gesamte Stadtgebiet entwickelt wird. „Seitdem alle Satzungen zum Schutz von Bäumen abgeschafft wurden, erreichen mich vermehrt Stimmen, die genau solch eine Satzung für ganz Neustadt fordern“, betont er.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2352 vom 16.01.2019