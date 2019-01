„Luna“ wird schmerzlich vermisst

Von zwei entlaufenen Hunden taucht nur einer wieder auf

Mardorf/Schneeren (os). „Da ist man fix und fertig“, sagt Ulrich Liedtke - und meint das körperlich und seelisch gleichermaßen. Am vergangenen Donnerstag gegen 13 Uhr sind ihm seine beiden Griffon-Hündinnen „Lisa“ und „Luna“ entlaufen. Am Meerweg waren die beiden Vierbeiner ausgebüxt und den Holunderweg hochgelaufen. Von dort, so berichteten ihm Zeugen, liefen die Jaghündinnen in Richtung Schneeren. Dafür spricht, dass „Lisa“ dort am Freitagabend auf einer Terrasse „In den Kiefern“ gefunden wurde. Der Anwohner informierte Liedtke, der das Tier überglücklich wieder in die Arme schloss. „Beide sind gechipt und tragen meine Handynummer sichtbar am Halsband“, sagt der Halter. „Luna“ ist nach seiner Beschreibung ebenso lieb und zutraulich wie „Lisa“. Mit Freunden und Nachbarn hat der Mardorfer in den vergangenen Tagen mit Autos, Fahrrädern und zu Fuß nach „Luna“ gesucht, hauptsächlich im Bereich Schneeren. „Den Ortskern haben wir etliche Male durchkämmt und jeden, der uns entgegen kam, informiert“, so Liedtke. Polizei und Förster wurde das Entlaufen gemeldet, ebenso dem Haustierregister „Tasso“.

„Es sind jetzt mehr als vier Tage nach dem Entlaufen vergangen, aber wir haben noch immer Hoffnung Luna zu finden“, so Liedtke am Montag. Wer „Luna“ findet oder sie gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 05036/856 oder 0173/6105108 bei Ulrich Liedtke zu melden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2351 vom 09.01.2019