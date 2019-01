Familienfehde geht weiter

Wieder großer Polizeieinsatz

Neustadt (os). Einmal mehr hat die Auseinandersetzung zwischen zwei libanesischen Familien für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Am Samstagabend waren Mitglieder aneinander geraten, die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung. Im Anschluss trafen sich zahlreiche Mitglieder der beiden Clans an der Wunstorfer Straße am Wohnstandort einer der Familien. Laut Polizei kam es dort zu keinen weiteren Straftaten, aber wohl zu einer Art Aussprache. Wegen zahlreicher Fahrzeuge kam es zu Behinderungen auf der Wunstorfer Straße. Als Vorsichtsmaßnahme hatte das Kommissariat Neustadt Verstärkung durch mehrere Streifenwagen aus umliegenden Dienststellen angefordert.

In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu teils gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der beiden Familien gekommen, teilweise unter Einsatz von Waffen. Mehrfach waren dabei erhebliche Polizeikräfte im Einsatz.

