Irrfahrt dank veralteter Hinweisschilder

Stadt: Änderungen schwierig, aber geplant

Nur an der Leinstraße sind Freibad und Hallenbad schon von den Schildern getilgt, ansonsten noch sehr existent - anders als das aktuelle Bad Balneon.

Neustadt (os). Zu Risiken der innerstädtischen Hinweisschilder hilft die Befragung von Arzt und Apotheker nur dann, wenn die sie hier gut auskennen. Die Nebenwirkungen bekam jetzt aber eine Besucherin zu spüren. Angelika Reimann war bei der Familie ihrer Tochter zu Gast und wollte mit ihren Enkelkindern zum Schwimmen. Da die beiden Kinder noch zu jung sind, um den Weg zu kennen, verließ sie sich auf die Hinweise in Richtung Hallenbad - und landete in der Lindenstraße vor der geschlossenen Einrichtung. „Immerhin konnte ich per Handy online suchen und habe letztlich zum Balneon gefunden“, sagt sie.

So schnell wird sich an dem Zustand - der ja immerhin schon seit April im Bezug auf das Hallenbad und sogar seit September 2017 für das Freibad gilt - wohl nichts ändern. Wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sagt, liegt das unter anderem an der Vielzahl der beteiligten Baulastträger. „An der Wunstorfer Straße ist das Land zuständig, an der Herzog-Erich-Allee die Region. Allein in städtischen Händen liegt die Beschilderung an der Leinstraße, dort sind beide Bäder bereits überklebt worden. Das war auch deshalb möglich, weil es sich um ein Schild älterer Bauart handelt. „Auf den neueren Schildern, die eine reflektierende Grundfläche haben, ist das Überkleben verboten“, so Gleue. Das könne die Reflexionseigenschaft beschädigen.

Deshalb muss auf diesen Schildern ein „berührungsfreies Auskreuzen“ vollzogen werden, wie das im Amtsdeutsch heißt. Gemeint sind Markierungen, die mit Magneten befestigt werden. Der Verkehrskoordinator der Stadt geht von einem halben Jahr aus, bis neue Schilder installiert werden können. Den Verwaltungsvorgang mit dem sperrigen Namen erwartet er allerdings „schon“ für Anfang 2019.

Wann das Balneon eine entsprechende Hinweisbeschilderung bekommt ist dagegen offen. Schwierigkeiten soll es dort vor allem inhaltlich geben, weil nach Gleues Kenntnisstand das symbolisierte „B“ gewünscht ist. Das ist auf Verkehrshinweisen aber nicht ohne weiteres möglich. Gewisse Risiken sind angesichts nicht eben einheitlicher Schilder in Neustadt aber grundsätzlich wohl nicht auszuschließen.

