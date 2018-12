Bezahlbarer Wohnraum fehlt, aber wie viel?

SPD diskutiert mit Experten - Wohnraumversorgungskonzept gefordert

Die SPD hatte zur Diskussionsveranstaltung im Schützenhaus geladen. Sven Kanngießer, Michael Hutze, Christina Schlicker und Dr. Dagmar Brusemann wiesen dabei auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der beteiligten Akteure hin.

Neustadt (cck). Noch gut kann sich Sven Kanngießer, Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft, an Zeiten erinnern, in denen es tatsächlich zu viel Wohnraum gab. Dass sich das längst geändert hat, zeigen die aktuellen Zahlen der Region Hannover, auf die SPD-Bürgemeisterkandidatin Christina Schlicker bei der Diskussionsveranstaltung „Wohnen in Neustadt“ am Donnerstag noch einmal hinwies. Bis 2025 wachse die Bevölkerungszahl in der Region um 38.000 Menschen, 18.300 Haushalte kämen bis dahin dazu. Auch in Neustadt fehle es an bezahlbarem Wohnraum. Genaue Zahlen gebe es allerdings bis dato nicht.

Schlicker erklärte, dass sie sich bei der Verwaltung erkundigt habe, jedoch keine exakten Angaben gemacht werden könnten. „Was wir brauchen, ist ein Wohnraumversorgungskonzept“, machte sie deutlich. Damit bezahlbarer und barrierearmer Wohnraum geschaffen werden kann, müssten aber auch weitere Akteure ins Boot geholt werden. Insbesondere für Investoren müsste der soziale Wohnungsbau im ländlichen Raum interessanter gestaltet werden. Bislang fehle es jedoch an verfügbaren Flächen, auch seien die Baukosten zu hoch.

„Die Baulandmobilisierung muss unterstützt werden“, betonte Michael Hutze, Geschäftsführer der Hannoverschen Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft. Er erläuterte, dass es zwar freie Flächen gebe, allerdings am falschen Ort. Auch wären die Eigentümer nicht bereit zu verkaufen oder die Preise zu hoch.

Eine der Zuhörerinnen entgegnete, dass es wiederum alleinstehende Senioren gebe, die „nicht länger in ihrem großen Haus leben wollen“ und in eine kleine, Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung umziehen wollen. Doch sind das genau die Wohnungen, die fehlen, sagte Dr. Dagmar Brusermann von der Diakonie Neustadt. Sie kennt die Bedürfnisse der älteren Generationen, weiß aber auch, dass im Alter oftmals keine hohen Einkünfte vorhanden sind. „Die Mieten müssen dem Einkommen entsprechen“, so Brusermann. Mittlerweile seien lange Wartelisten für bedarfsgerechte Wohnungen üblich.

Es müsste rentabler werden, zu investieren, brachte es Kanngießer auf den Punkt. Hutze ergänzte, dass zusätzliche Baulandausweisungen erforderlich seien. Das Land werde dann aber nicht dem freien Markt überlassen, sondern Investoren gesucht - so die Idee. Doch bevor es soweit kommen könnte, müsste erstmal der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ermittelt werden.

