Sich nie zu schade, alles mitzumachen

Werner Brauner verlässt den NKI-Vorstand - nach Plan

Mit Robbe und Hackschnitzel: Werner Brauner wurde offiziell aus dem Vorstand der Nordkreis-Initiative (NKI) verabschiedet. Weil auch seine Frau Marie-Luise dort stets engagiert war, bekam sie Blumen zum Dank. Fotos: Seitz

vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Mariensee. „Wir haben da ein Problem.“ Mit diesen Worten war Achim Damm, Vorstandsmitglied der Nordkreis-Initiative (NKI), 1994 auf Werner Brauner zugekommen, um ihn zur Mitarbeit zu bewegen. Bankvorstand Brauner fragte pflichtschuldig seinen Aufsichtsrat, der lehnte jedoch ab. Zu den NKI-Problemen gehörte unter anderem ein schlechter Ruf, auch wegen einer gerade grandios gefloppten Wirtschaftsschau namens Robby.

In dieser Woche ist der mittlerweile pensionierte Banker aus dem Vorstand verabschiedet worden, nachdem er sich im August nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. Einen schlechten Ruf hat die NKI schon lange nicht mehr - und das ist maßgeblich sein Verdienst. Auch die Robby steht 24 Jahre später bestens da, trotz zuletzt leicht rückläufiger Ausstellerzahlen. Der „Zahlenmensch Werner Brauner“, so sagte Vorstandskollege Friedrich Suhr, habe dem Führungsgremium zunächst klare Strukturen gegeben. „Wer macht was wurde festgelegt und protokolliert - und danach auch abgefragt“, erinnert sich Suhr. „Alles wurde vorher kalkuliert und Werner hat schon während einer Robby die ersten Berechnungen angestellt, wo wir bei Abweichungen landen“, berichtet er.

Für den vergleichsweise kleinen Verein holte der Marienseer aber auch einen großen Sieg. Vor Gericht trotzte er der GEMA nach einem Streit über Forderungen für Musik bei der Robby. „Vor allem war er sich nie zu schade überall mit anzupacken“, sind sich seine Kollegen einig. So schaufelte Vorstand Brauner schon in Anzughose Hackschnitzel, als vor Jahren Dauerregen das Robby-Außengelände „absaufen“ ließ. Aber auch sonst ließ sich Brauner nicht lange bitten, und stand schon mal als Nana Mouskouri verkleidet auf dem Podest.

Im Gegensatz zum heute gängigen Bild des Bankers ist Brauner aber herrlich bodenständig. Ein offenes Ohr für jeden, bestens vernetzt auf „du und du“, so verhalf er auch der NKI schnell zu besserem Ansehen. Er schaffte es stets, Leute einzubinden und zu begeistern. Das brachte gerade die Robby wieder nach vorn. Nach seinem Amtsantritt gelang der Neustart mit einer „Mini-Messe“. „Ohne die Feuerwehr wäre das Ding gestorben gewesen“, erinnert sich Brauner zurück.

Nach vielen Jahren im Vorstand klebt er nicht an seinem Posten. „Ich wollte auch die 25 nicht mehr voll machen. Man muss das jüngeren Leuten rechtzeitig in die Hände geben, möglichst geordnet.“ Versteht sich, bei einem strukturierten Menschen wie ihm. Sein Schwiegersohn Markus Heumann verstärkt schon seit Jahren den NKI-Vorstand und wurde als Nachfolger aufgebaut. Folgerichtig dankt Werner Brauner nun ab, „habe ich ja vor zwei Jahren so angekündigt.“

In anderen Bereichen zieht er sich ebenfalls aus ehrenamtlicher Tätigkeit zurück, demnächst etwa aus der Kirchenstiftung „Lichter im Norden“. Für einzelne Projekte will er sich aber auch weiterhin engagieren.

Eine endgültige Zustimmung zu Brauners Ehrenamt hat er vom Aufsichtsrat der Raiffeisenvolksbank im Übrigen nie erhalten. Auf sein Betreiben hin, hatten die Aufseher ihm kommissarisch die Erlaubnis gegeben, dabei blieb es bis zu seinem Renteneintritt. Das wird beim neuen NKI-Sprecher anders, Markus Heumann, zwischenzeitlich ebenfalls Volksbank-Vorstand hat bereits grünes Licht auf Dauer.

Oliver Seitz

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1029 vom 01.12.2018