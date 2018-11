„Es geht um Menschen, die ein ganz normales Leben führen wollen“

Neues Gesetz soll Chancen für Langzeitarbeitslose schaffen

Michael Stier, Geschäftsführer Jobcenter Region Hannover, wies bei dem Termin im Neustädter Jobcenter auf die Feinheiten des neuen Gesetzes hin. Zu den Zuhörern zählte unter anderem die Regionsabgeordnete Christina Schlicker.

Neustadt (cck). Anfang des Monats verabschiedete der Bundestag ein neues Gesetz. Das sogenannte „Teilhabechancengesetz“ soll Langzeitarbeitslosen den Weg zurück in den Beruf ebnen. Profitieren könnten davon aktuell 373 Langzeitsarbeitlose, die beim Neustädter Jobcenter gelistet sind.

Zum 1. Januar 2019 tritt das Gesetz in Kraft. Zwei Fördermöglichkeiten sollen neue Chancen auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt schaffen. Durch die Maßnahme „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ können Betriebe bis zu fünf Jahre Lohnkosten erstattet bekommen. Voraussetzung ist, dass der neue Mitarbeiter über 25 Jahre alt ist und mindestens sechs Jahre Leistungen vom Jobcenter bezogen hat. 1.400 Menschen in der Region Hannover sollen so im kommenden Jahr in Arbeit gebracht werden, so die Einschätzung von Michael Stier, Geschäftsführer Jobcenter Region Hannover.

Gemeinsam mit Vera Hellwig-Weber-Lampe, Leiterin des Neustädter Standorts, informierte er über das Gesetz und die entsprechenden Vorteile für Langzeitarbeitslose. Zu den Zuhörern zählten Mitglieder des SPD-Ortsvereins, mit Christina Schlicker und Horst Knocke auch zwei Regionsabgeordnete.

Unternehmen, die Personen einstellen, die mehr als sechs Jahre SGB II-Leistungen erhalten haben, können 100 Prozent Lohnkostenzuschuss bekommen. Das ist für die ersten zwei Jahre der Fall, in jedem weiteren Jahr verringert sich die Leistung um zehn Prozent. Bei Personen, die mehr als zwei Jahre arbeitslos waren, erhalten Unternehmen einen Zuschuss für zwei Jahre, 75 Prozent des Lohns im ersten und 50 Prozent im zweiten Jahr.

Zusätzlich ist ein begleitendes Coaching, durch Mitarbeiter des Jobcenters oder durch Dritte, Bestandteil der neuen Maßnahmen. „Sie sollen die Mitarbeiter vor allem in den Anfängen begleiten und ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen“, erklärt Hellwig-Weber-Lampe. Anfang des Jahres sollen die ersten Coaches eingestellt werden, so die Leiterin. Darüber hinaus sind Finanzierungen von Fortbildungen in Höhe von bis zu 3.000 Euro möglich.

Beteiligen können sich sowohl öffentliche Betriebe als auch die Privatwirtschaft. Als potentielle Arbeitsbereiche nannte Stier Krankenhäuser und Küchen. „Unter anderem können die Mitarbeiter handreichende Tätigkeiten übernehmen, um die Fachkräfte zu entlasten“, betonte er. Gemeinsam mit den Arbeitgebern könnten auch komplett neue Jobs kreiert werden.

Unter den Neustädter Betrieben gebe es bereits einige, die ihr Interesse signalisiert hätten. „Überall rennen wir offene Türen ein“, freute sich Hellwig-Weber-Lampe. Betitelt werden könnten diese aber noch nicht. Großen Anklang fand das Thema auch bei den Zuhörern. „Es geht um Menschen, die ein ganz normales Leben führen wollen“, betonte die Regionsabgeordnete Christina Schlicker. Der größte Erfolg wäre ihrer Meinung, dass die Maßnahmen in einem Beschäftigungsverhältnis, über die Förderungsdauer von fünf Jahren hinaus, münden. Eine Verpflichtung seitens der Arbeitgeber gibt es allerdings nicht.

