Mehr Sicherheit für Radfahrer: UWG fordert Bike-Flash-Anlage an Kreuzungen

Immer wieder kommt es an Kreuzungen wie hier an der Wunstorfer Straße zu brenzligen Situationen für Radfahrer haben Willi Ostermann (v.li.), Peter Hake und Magdalena Itrich von der UWG beobachtet.

Neustadt (dgs). Ein tödlicher Fahrradunfall in Burgdorf überschattete am Wochenende die Inbetriebnahme der bundesweit ersten so genannten Bike-Flash-Anlage in der Nachbarstadt Garbsen. „Es darf nicht erst etwas passieren, bevor wir tätig werden“, wünscht sich Neustadts UWG-Ratsherr Peter Hake. Zusammen mit seinem Fraktionsvorsitzenden Willi Ostermann setzt er sich daher für die zügige Installation einer solchen Anlage in der Innenstadt ein.

Wunschstandort ist die Kreuzung Wunstorfer Straße/Herzog-Erich-Allee, an der vor zwei Jahren ein LKW-Fahrer einen Fahrradfahrer beim Abbiegen übersah. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Auch die Kreuzung Nienburger Straße/Landwehr nennt die UWG als möglichen Standort.

Durch helle Blinklichter in verschiedenen Höhen warnt die Bike-Flash-Anlage abbiegende Lastwagen vor Radfahrern, die auf dem Radweg geradeaus weiterfahren wollen. Auch die Radfahrer werden so darauf hingewiesen, dass sie sich für den LKW-Fahrer im toten Winkel befinden.

In ihrem Antrag fordert die Unabhängige Wählergemeinschaft Bürgermeister Uwe Sternbeck auf, unverzüglich mit dem Straßenbaulastträger und der Region Hannover in Verhandlung zu treten. Mit dem Warnsystem könne kurzfristig die Sicherheit für Fahrradfahrer erhöht werden. Um die Einführung zu beschleunigen, spricht sich die UWG auch für die Bereitstellung städtischer Mittel im Haushalt 2019 aus. „Experten der Polizei bewerten das Warnsystem als eine sinnvolle Einrichtung“, berichtet Ostermann, auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club unterstütze die Installation, so der Ratsherr. Die Region suche zudem nach geeigneten Stadtorten für eine solche Anlage.

Die Installation der Anlage in Garbsen hat 35.000 Euro gekostet. Die Hälfte der Kosten hat die Stadt Garbsen übernommen, die auch für die Unterhaltungskosten zuständig ist.

