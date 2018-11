Mit Wotrubez und Herbst stehen die nächsten Bürgermeister-Kandidaten fest

Die Grünen stellen Dominic Herbst (li.) als Bürgermeister-Kandidaten auf, aus dem FDP-Doppel kristallisierte sich Arne Wotrubez als letztlicher Bewerber heraus.

Neustadt (cck/os). Gewählt wird erst am 26. Mai 2019, schon jetzt stehen aber fünf Kandidaten für das Bürgermeisteramt fest, weitere werden erwartet.

Aus den Kandidaten Vier a) und b) bei den Freien Demokraten machte die Partei zwischenzeitlich einen. Franz-Josef Kaup (Otternhagen) und Arne Wotrubez sollten sich einigen. Mit dem Neustädter tritt nun der jüngere von beiden an. Der will im Falle seiner Wahl „kein Partei-Bürgermeister“ sein. „Gute Ansätze müssen verfolgt werden, auch wenn sie nicht aus meiner Partei kommen“, sagt er im NZ-Gespräch. Wirtschaftsförderung mit ausreichend vorhandenen Flächen steht ebenso auf seiner Agenda wie Stadtentwicklung, Breitbandausbau, der „teilweise immer noch eine Katastrophe ist“ - und ein deutlich erweitertes Angebot an Kinderbetreuung.

Wotrubez, in den vergangenen Jahren in mehreren Automobilzuliefer-Unternehmen in Führungspositionen tätig, ist Vater von drei Kindern. Er sieht sich dadurch gerade beim Familienthema „dicht dran“. Ansonsten beschreibt sich der 44-Jährige als strukturiert, kommunikativ und ausgleichend. „Ich polarisiere vielleicht nicht so stark“, meint er im Vergleich zu anderen Kandidaten. „Ich bin der Meinung, dass man es besser machen kann und dass ich es besser kann“, erklärt er seine Motivation anzutreten - auch ohne bisheriges Mandat in der Kommunalpolitik. In den kommenden Monaten wird er sich verstärkt „im ganzen Neustädter Land“, wie er betont, sehen lassen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sich vorzustellen und einzubringen.

Als Bürgermeisterkandidat bestätigt wurde am Mittwoch ebenso der 30-jährige Dominic Herbst für die Partei Bündnis90/Die Grünen. Einstimmig waren die Parteimitglieder dafür, den langjährigen Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat aufzustellen.

Dass er seinen Hut in den Ring werfen wird, war Herbst schon vor der Wahl am Mittwoch klar (die NZ berichtete). Seit seiner Kindheit ist er im Neustädter Land verwurzelt, ging hier zur Schule und interessierte sich früh für das Thema Politik. Ein Jahr vor seinem Abitur wurde er zum Jugendbürgermeister bestimmt. Seit 2011 sitzt er im Rat. „Damals hatte ich gefühlt jedes Mal Herzklopfen, wenn ich mich von meinem Platz erhob“, erzählt er von den ersten Sitzungen. Lernen musste er vor allem mit Kontra umzugehen. Heute habe sich die Aufregung längst gelegt, „ich habe eher Spaß daran“, sagt er.

Der Versicherungskaufmann kann als Teamleiter Führungserfahrung vorweisen, eine Kompetenz, die ihm auch als potentieller Bürgermeister nützlich sein soll. „Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen“, ist sein Bestreben. Das wirke sich wiederum auf die Zufriedenheit der Bürger im Kontakt mit der Verwaltung aus.

Zu seinen politischen Zielen gehört etwa der Ausbau eines schnelleren Internets, insbesondere in den Dörfern sowie von Krippen, Kindertagesstätten und Horten. Nachholbedarf sieht er ebenfalls bei den Radwegen. Auch das Großprojekt Rathausneubau wolle er aktiv mitgestalten. „Neustadt ist unglaublich attraktiv“, beschreibt Herbst seine Motivation, sich als Bürgermeisterkandidat zu bewerben. „Ich will mich für das einsetzen, wo ich mich wohlfühle und es noch besser machen“, betont er, nennt den starken Zusammenhalt in vielen Vereinen und tolle Aktionen als Beispiele. Seinen festen Wohnsitz hat Herbst mittlerweile in Poggenhagen: „Damit habe ich ein Zeichen gesetzt, ein Neustädter zu bleiben.“

