Es weihnachtet sehr

Bundenzauber mit Tanzevents und Familientag

Der große Weihnachtsbaum schwebte - noch als naturbelassene Nordmanntanne - am Freitagmorgen auf dem Heini-Nülle-Platz ein. Die GfW ließ ihn wie in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Familie Baldrich und des Krans der Dachdeckerei Hanebutt aufstellen.

Neustadt (r/cck). Die ersten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt sind eindeutig sichtbar: Die überdachte Bühne und die Weihnachtsbeleuchtung sind installiert, die ersten Verkaufsstände aufgebaut und auch der Weihnachtsbaum steht am Heini-Nülle-Platz.

Die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) ist wieder mit der Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes in der Kernstadt vom Ortsrat beauftragt worden. Die offizielle Eröffnung findet am Montag, 26. November, um 17.30 Uhr durch Ortsbürgermeister Klaus-Peter Sommer statt. Traditionell wird am Eröffnungstag auch der Bläsercorps der Jägerschaft Neustadt zu hören sein. Der Weihnachtsmarkt ist dann bis zum 28. Dezember geöffnet, werktags von 11 bis 20 Uhr sowie sonntags von 14 bis 19 Uhr.

Auch in diesem Jahr gibt es diverse Darbietungen auf der Bühne. Neu sind ein Weihnachtliches Tanzevent mit vielen verschiedenen Darbietungen am 8. Dezember und der Stadtwerke-Familientag mit Kinderschminken, Kasperletheater und Auftritt des Rockkantine-Ablegers „Die Wanderpfeifen“ am 15. Dezember.

Die Weihnachtsbaumschmückaktion für Kindergärten findet am 29. November statt. Die Prämierung erfolgt im Rahmen des Familientages. Kleine Besucher dürfen sich darüber hinaus auf den Besuch des Nikolauses am 6. Dezember freuen. Neben einem lebendigen Krippenspiel gibt es am „Winterzauber-Wochenende“, 22. und 23. Dezember, Musik vom Blasorchester „Variabel“ von der Musikschule und von den Crazy „Christmas“ Horns. Weitere interessierte Künstler und Gruppen können sich für Auftritte noch bei Volker Tiedgen unter Telefon 0511/30002524 melden.

