Ungerecht und belastend: SPD will Straßenausbaubeitragssatzung abschaffen

Zwei Tage Haushaltsklausur in Lindwedel

mmer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Anliegern und Verwaltung über die Höhe der Ausbaubeiträge nach Sanierung einer Straße.

Neustadt (r/dgs). Die SPD-Fraktion hat in ihrer Haushaltsklausur einen wichtigen baupolitischen Meilenstein erarbeitet: Die Straßenausbaubeiträge, die bisher für die Anwohner bei Straßensanierungen fällig wurden, sollen zum 1. Januar 2019 abgeschafft werden - und zwar ohne dass dabei die Grundsteuer erhöht wird.

„Die jetzige Erhebung der Beiträge ist ungerecht und belastet die Bürgerinnen und Bürger unnötig und teils in hohem Maße“, erklärt dazu SPD-Ratsfrau Christina Schlicker, auch Bürgermeisterkandidatin ihrer Partei. Damit soll nach dem Willen der SPD Schluss sein. Die Erhaltung kommunaler Straßen gehöre zu den Infrastrukturaufgaben einer Stadt, betont sie.

Nach den Berechnungen ihres Fraktionskollegen Josef Ehlert, Finanzexperte seiner Partei, haben sich die Ausbaubeiträge für die Stadt ohnehin nicht gerechnet. So sei der verwaltungsinterne Aufwand gemessen am Erfolg sehr hoch gewesen, dazu kamen oft zeitaufwändige Versammlungen mit teils verärgerten Anliegern. Die bisher gültige Beitragssatzung wurde 2003 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eingeführt.

Die SPD wolle ihren Vorschlag vor Einbringung in die Beschlussfassung aber noch mit ihrem Kooperationspartner CDU abstimmen, betont SPD-Ratsherr Harald Baumann. Am 15. Dezember wollen beide Parteien noch einmal gemeinsam ihre Haushaltsvorschläge durchgehen.

In jedem Fall spricht sich die SPD für den Erhalt der Schulsozialarbeiterstellen aus. „Eine Abschaffung oder Kürzung der Leistung wird es mit uns nicht geben, da sie sehr wichtig ist“, versichert der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Ferdinand Lühring. Für Verwirrung hatte eine Äußerung des CDU-Bürgermeisterkandidaten Stefan Porscha gesorgt, der über Hinweise aus der Stadtverwaltung berichtete, dass die befristeten Stellen ab Dezember 2019 nicht verlängert werden sollten.

„Stark verwundert“ zeigt sich darüber auch der Fraktionssprecher der Grünen, Dominic Herbst. Er habe dazu noch nichts Offizielles von der Stadt vernommen, erklärt Herbst. „Sollte Herr Porscha aber vertrauliche Informationen besitzen und diese nun für seinen Wahlkampf einsetzen, so ist dies ein Vorgehen, welches so nicht hinnehmbar ist“. „Das, was dort geleistet wird, können wir mit keiner anderen Maßnahme abdecken“, pflichtet ihm sein Fraktionskollege Stephan Iseke von den Linken bei.

Zwei Tage lang hat sich die SPD am Wochenende in einem tagungshotel in Lindwedel durch den Haushalt 2019 gearbeitet. Für Fragen stand der Erste Stadtrat Maic Schillack zur Verfügung.

