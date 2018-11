Kita Auengärten soll 80 Plätze schaffen

Bauantrag steht - 2020 könnten die ersten Kinder betreut werden

Im Frühjahr 2019 soll der Neubau einer Vier-Gruppen-Kita beginnen.

Neustadt (cck). Ein Lichtblick für viele Eltern: Im Baugebiet Auengärten soll eine neue Kita entstehen - und nicht nur das. Die Einrichtung soll dazu noch deutlich mehr Kapazitäten schaffen als ursprünglich geplant.

Laut einem aktuell den Gremien vorliegenden Konzept fehlen bis 2020 noch 195 Krippen- und 133 Kindergartenplätze. Die Versorgungsquote bei Krippenplätzen liegt momentan bei 38,7 Prozent, 94,8 sind es bei Kindergartenplätzen. Erreicht werden soll eine Steigerung auf 50 beziehungsweise 100 Prozent. Um dem hohen Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, soll die als zweigruppige Einrichtung geplante Kita Auengärten nun viergruppig gebaut werden. Angedacht sind zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Betreuungsplätzen und zwei Kindergartengruppen mit je 25 Plätzen, unter anderem soll auch die bislang in der Kita Ahnsförth untergebrachte Gruppe in das Gebäude umziehen. Räumlich soll die Kita so ausgebaut werden, dass auch eine integrative Betreuung ermöglicht wird.

In seiner nicht-öffentlichen Sitzung am Montag hat der Verwaltungsausschuss den Neubau auf den Weg gebracht. Laut Stadtsprecherin Carmen Rigbers sei der Bauantrag bereits erarbeitet worden und werde demnächst eingereicht. „Die grobe Planung ist, im Frühjahr mit dem Bau zu starten“, teilte sie auf Anfrage der NZ mit. Die Außenseiten des Gebäudes sollen mit einer holzverschalten Fassade versehen werden, die Seiten zum Spielplatz hin wiederum eine Putzoberfläche erhalten. Das Dach wird umfassend begrünt. Insgesamt soll der Neubau an der Märchenstraße 2.870.000 Euro kosten. Fördergelder gibt es sowohl vom Land als auch von der Region. Realistisch ist laut Rigbers, dass ab 2020 die ersten Kinder betreut werden können. In jeder der vier Ganztagsgruppen sollen drei bis vier Fachkräfte tätig sein. Die Öffnungszeiten werden bei 7 bis 16 Uhr oder 8 bis 17 Uhr liegen.

