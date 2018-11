Saunabrand in Einfamilienhaus

Neustadt (dgs). Zu einem Brand in der Sauna musste die Feuerwehr am Montagabend ausrücken. Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses hatten das Feuer zum Teil schon selbst gelöscht und sich unverletzt ins Freie gerettet, als die Wehr gegen 22.15 Uhr in der Danziger Straße eintraf. Die Feuerwehr schickte einen Trupp unter Atemschutz in das Gebäude, um die Sauna endgültig abzulöschen. Anschließend belüftete sie das Haus. Da nicht eindeutig erkennbar war, wo der Brandherd war, wurde der Energieversorger angefordert, um vorübergehend den Strom abzustellen. Unter der Leitung von Jan-René Stöver waren rund 40 Kräfte der Ortsfeuerwehr im Einsatz.

