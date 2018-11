Wird das Neustädter Land Pionierzone bei Mini-Solarkraftwerken - oder eher nicht?

Strittige Aussagen zwischen Agentur und Stadtnetzen

Mit Mini-Solarkraftwerken könnte Strom für den Eigenbedarf erzeugt werden, ohne den erheblichen Verwaltungsaufwand wie er bei Einspeisung ins öffentliche Netz anfällt.

Neustadt (os). Die Ankündigung im Newsletter klingt optimistisch - und stellt eine echte Pionierrolle in Aussicht: Ein vereinfachtes Anmeldeverfahren für Mini-Solarkraftwerke könnte in einem „der flächenmäßig größten Netzbereiche in Gemeindeeigentum“ die Installation der Geräte großflächig ermöglichen. Damit könnte Strom zum Eigenverbrauch produziert werden, ohne den Genehmigungs- und Anmeldungsaufwand großer Dachanlagen, deren Strom ins öffentliche Netz eingespeist wird.

Hinter dem Newsletter auf der Seite „MachDeinenStrom.de“ steht die Berliner Agentur „Empowersource UG“. Geschäftsführer Christian Ofenheusle bestätigte auf Nachfrage der Neustädter Zeitung Gespräche sowohl mit den Stadtwerken als lokalem Energieversorger, als auch mit den Stadtnetzen, die davon losgelöst das Stromnetz im Stadtgebiet betreiben. „Mein Ansprechpartner hat mir in dieser Woche gesagt, dass sich die Stadtnetze einer Entscheidung des Verbandes regionaler Netzbetreiber anschließen werden“, sagt er. „Die Besprechung mit dem Netzbetreiber fand dann in dieser Woche statt. Unser Anmeldeverfahren liegt jetzt dort vor, das Ergebnis wird im Dezember erwartet“, teilte Ofenheusle auch schriftlich mit.

Bei den Stadtnetzen war davon zunächst offensichtlich nichts bekannt. Sprecher Steffen Schlakat dementierte auf NZ-Nachfrage und unter Berufung auf Geschäftsführer Dieter Lindauer entsprechende Planungen und Gespräche. Ein Kontakt den es gegeben habe, soll demnach eine Anfrage bei der Agentur gewesen sein, welchen Ursprung diese Newsletter-Meldung habe. Ein Telefonat von Ofenheusle mit einem Mitarbeiter der Stadtnetze ließ sich dann aber doch bestätigen. Darin sei dem Anrufer aber lediglich mitgeteilt worden, dass dieses Thema derzeit beim Bund Deutscher Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in der Prüfung befinde. „Die Stadtwerke sind an dem Thema aber gar nicht beteiligt“, betont Schlakat. Er hält das Vorgehen über den Newsletter eher für einen Versuch, das Thema „hintenrum“ ins Gespräch zu bringen. Nach seinen Worten hat der BDEW scheinbar noch technische Bedenken.

Eine deutliche Zurückhaltung von Netzbetreibern gegenüber den Mini-Solarkraftwerken lässt sich auch auf der von der Berliner Agentur betriebenen Webseite herauslesen. Immerhin würden Nutzer solcher Anlagen ihren Eigenstrombedarf zumindest teilweise aus eigener Produktion decken - und damit weniger Strom der Anbieter verbrauchen, die oft mindestens an den Netzbetreibern beteiligt sind.

Die kleinen Solaranlagen sollen sich bei guter Ausrichtung und richtig angepasster Größe schon nach rund fünf Jahren amortisieren, bei steigenden Strompreisen möglicherweise entsprechend früher. Wie ein solches Modell die Klimaschutzbemühungen der Stadt Neustadt - als vielfachem Solarmeister - positiv beeinflussen würde, ließ sich bei der Verwaltung bis Redaktionsschluss nicht mehr erfahren.

