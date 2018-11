„Dann bekäme man mal was für seine Hundesteuer“

Stadt sieht keine Möglichkeit für eingezäunten Platz zum Spielen

Hundehalter möchten von der Stadt einen eingezäunten Platz haben, auf dem ihre Tiere ohne Leine spielen können. Das Grundstück am Balneon kommt nicht in Frage, es gehört nicht der Stadt. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Mehrere Hundehalter aus dem Bereich Großer Weg haben einen konkreten Wunsch an die Stadt: Sie möchten einen eingezäunten Platz, auf dem ihre Lieblinge auch ohne Leine ungestört spielen können. „Wozu zahlt man schließlich Hundesteuer?“, fragt Waltraud Radke. Wie bei vielen Menschen in ihrer Nachbarschaft ist ihr „Schoko“ eher ein kleines Exemplar. „In unseren Wohnungen kann man ja keinen großen Hund halten“, sagt sie. Erika Kaps sieht das auch so. Ihr Yorkshireterrier verträgt sich mit den Hunden aus der Umgebung bestens, spielt auch gern mit ihnen. Aber ohne Leine sei das wegen vieler Radfahrer und Spaziergänger nur eingeschränkt möglich. „Und mit Leine ist man nur dabei, die zu entwirren“, sagt sie. Wie ihre Mitstreiter wünscht sie sich, dass die Tiere ungestört spielen können - und dabei eben auch niemand anderen stören.

In der Nähe zu den eigenen Wohnungen haben die Hundefreunde ein Grundstück ins Auge gefasst. Zwischen Balneon und Großer Weg liegt es direkt hinter der B 6-Brücke. „Die Stadt müsste es nur einzäunen und einen Eimer für Hundekot aufstellen“, sagt Ursula Radke. „Das wäre ja auch nicht nur für uns, sondern für alle Hundehalter“, ergänzt die Rentnerin.

Genau da gehen nach den Worten von Stadtsprecherin Nadine Schley die Probleme aber schon los. „Da sind sich ein paar Leute einig, deren Hunde sich vertragen. Was aber passiert, wenn fremde Hunde dazu kommen?“ Die Bereitschaft, den Kot der eigenen Tiere zu entsorgen, schwinde mit der Zahl der Nutzer, ist Schley sicher. Damit kämen zu den Kosten für einen Zaun hohe Aufwendungen für die Pflege. Eine eingezäunte Fläche sei sonst auch höchstens in Großstädten üblich. Die Stadtsprecherin, selbst Hundehalterin, sieht wenig Möglichkeiten, überhaupt ein entsprechendes Areal in der Kernstadt zu finden. Nach ihren Worten hat die Stadt kein ausreichend großes im Besitz, das rein für diesen Zweck ausgewiesen werden könnte.

Die Frage nach einer Gegenleistung für die Hundesteuer stellt sich nach ihren Worten ohnehin nicht. „Hundesteuer ist eine Lenkungssteuer“, sagt sie. Damit solle die Zahl der Tiere kontrolliert gehalten werden. Forderungen könnten daraus nicht abgeleitet werden.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2344 vom 14.11.2018