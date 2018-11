Großkontrolle macht Feierabend-Joint wenig entspannend

B 6: Polizei löst zeitweise langen Stau aus

Auch ein Diensthund der Polizeidirektion wurde bei der Kontrolle für die Suche nach Drogen eingesetzt, um Fahrzeuge zu durchschnüffeln. Fotos: Seitz

Der Zoll suchte unter anderem nach unversteuertem Kraftstoff.

Auf der Bundesstraße 6 bildete sich vor der Kontrollstelle teils ein langer Rückstau bis in den Garbsener Bereich. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Im Stau vor der Kontrollstelle könnte der Cannabis-Kinsum noch entspannend gewirkt haben, wenig später wohl eher nicht mehr: Sicherheit im Straßenverkehr durch Bekämpfung von Drogen und Alkohol am Steuer waren das Ziel einer Großkontrolle auf der Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Nienburg am Montag. Von 15 bis 22 Uhr kontrollierten 21 Beamte von Polizei und Zoll den Verkehr auf Sicht und winkten bei Verdacht immer wieder Fahrzeuge auf den Parkplatz am Dammkrug. Den erleuchtete das Technische Hilfswerk (THW) beinahe taghell.

Innerhalb von sieben Stunden wurden vier Autofahrer festgestellt, die mit Drogen im Blut unterwegs waren. Eine Ärztin nahm vor Ort Blutproben, die Fahrt war für die Betroffenen an der Kontrollstelle zu Ende. Sie müssen mit 500 Euro Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zahlreiche weitere Fahrer mussten Urinproben abgeben.

Ein 27-jähriger Fahrzeugführer war nicht im Besitz eines Führerscheins. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ebenso gegen drei Personen, bei denen verbotene Waffen, unter anderem Butterfly- und Springmesser, gefunden und beschlagnahmt wurden. Sie müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden zusätzlich geahndet, etwa Verstöße gegen die Gurtpflicht und Beleuchtungsvorschriften.

Eine Ablösung des Feierabend-Bieres durch den Feierabend-Joint wollte Einsatzdienstleiter Alexander Benne aus den Ergebnissen aber nicht ablesen. „Dafür sind sieben Stunden Kontrolle zu wenig“, sagt er. An einem anderen Tag könnten vermehrt Autofahrer mit Alkohol am Steuer auffallen und keiner mit Drogen im Blut.

Die Zollbeamten hatten laut eines Pressesprechers „nur Kleinkram“ festgestellt, unter anderem führten sie Kraftstoffkontrollen durch, gaben andere Verstöße an die Polizei weiter.

„Das ist so im Straßenverkehr“ -

Kritik am Kontrollzeitpunkt

Der Beginn der Kontrolle schloss sich quasi nahtlos an einen schweren, tödlichen Verkehrsunfall in Höhe Meyenfeld an, so dass auf der B 6 seit dem Mittag erhebliche Behinderungen auf den Verkehr Richtung Nienburg zukamen. Mehrere Autofahrer berichteten von mehr als einer Stunde, die sie für den Abschnitt von Frielingen bis Neustadt gebraucht hätten. "Muss das zum Feierabend sein?", fragten sich einige.

„Das ist eben so im Straßenverkehr“, sagt Einsatzdienstleiter Alexander Benne von der Neustädter Polizei. Die Maßnahme sei langfristig geplant gewesen und wurde deshalb auch durchgeführt. „So ein trauriger Unfall ist ja nicht einkalkulierbar, das war uns schon klar, dass das etwas unglücklich ist.

Deshalb sei die Kontrolle zwischendurch auch zeitweise eingestellt worden, um den Verkehr besser abfließen zu lassen. Der Geschwindigkeitstrichter war laut Benne aber zur Eigensicherung der eingesetzten Beamten nötig. „Die Ergebnisse geben uns recht“, bilanziert der Hauptkommissar.

