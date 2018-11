Viele neue Kita-Plätze entstehen, aber den Bedarf decken auch die nicht

Im Neustädter Land sind 150 Kinder ohne Betreuung durch Einrichtungen

Bürgermeister Uwe Sternbeck, Projektleiterin Agata Monika Kwiatkowski, Thomas Völkel, Katja Müller-Eidam und Antje Fröhlich präsentierten die Kita-Zahlen in der neuen Einrichtung „Kraut & Rüben" in Borstel.

Borstel (os). Die Zahl der Betreuungsplätze im Stadtgebiet steigt seit zehn Jahren kontinuierlich, kann aber mit dem zunehmenden Bedarf kaum noch Schritt halten. Das ist weniger den ständig zunehmenden räumlichen Kapazitäten, sondern besonders auch fehlendem Personal geschuldet.

Den aktuellen Stand sowie Planungen für kurz- und mittelfristige Erweiterungen stellten Bürgermeister Uwe Sternbeck, Kita-Fachdienstleiterin Antje Fröhlich und Immobilien-Fachdienstleiter Thomas Völkel am Mittwoch vor. Eines der Vorzeige-Projekte war Ort des Geschehens, die neue Kindertagesstätte „Kraut & Rüben“ in Borstel, die vor genau drei Wochen in die grundsanierte „Alte Schule“ eingezogen war (siehe Kasten).

Die Zahl der Erweiterungsprojekte ist schon für das seit 1. August laufende Kindergartenjahr lang: 15 Krippenplätze in der Kita Pusteblume (Kernstadt), 15 in Helstorf und fünf in Borstel sind neu, aber bereits besetzt. Die Pusteblume startet Ende des Monats mit dem soeben fertiggestellten Anbau. Gerade begonnen hat die Betreuung bei 25 neuen Kindergartenplätzen in Mandelsloh. Die Schaffung der Nachmittagsbetreuung in Eilvese hebt sich mit den 20 Plätzen des eingestellten Hortes auf. Im Auenland sind 20 Plätze für den Kooperativen Hort geschaffen worden, allerdings fallen zwölf durch die Schließung des Rosenhortes weg. Ebenfalls auf der Sollseite: zehn Kindergartenplätze in Borstel sowie neun Krippen- und drei Kiga-Plätze des eingestellten Spielkreises der Johannes-Gemeinde. „Die Doppelnutzung von Räumen erleichtert die Arbeit der Kommunen“, lautet ein Lob von Uwe Sternbeck in Richtung Landesregierung, die er an anderer Stelle mehrfach kritisiert hatte, etwa für die Modalitäten rund um die kostenlose Kindergartenbetreuung.

In der Zwischenbilanz sind die neuen Angebote bereits eingerechnet. Damit fehlen derzeit in der Kernstadt 35 Krippen-, 42 Kindergarten- und 13 Hortplätze, in den Stadtteilen gibt es ebenfalls noch Nachfrage (24 Krippe/28 Kiga/8 Hort). Dem gegenüber stehen freie Plätze (6/14/4) in den Dörfern und (4/16/12) in der Kernstadt. „Oft passen die aber zeitlich oder räumlich nicht“, sagt Antje Fröhlich. Ganztagsplätze sind nach wie vor am gefragtesten.

Insgesamt sind stadtweit - Angebote freier Träger eingerechnet - 378 Krippen- (203 in der Kernstadt/175 Stadtteile), 1.183 (569/614) Kindergarten- sowie 348 (148/200) Hortplätze vorhanden. Dazu kommen 126 (28/98) Tagespflege-Möglichkeiten. „Weil die Nachfrage da ist, wollen wir auch im ländlichen Raum noch deutlich über die Maßgabe von 35 Prozent gehen“, sagt Sternbeck. Die Bedarfs-Tendenz liegt bei 50 Prozent, das Angebot in Neustadt laut Fröhlich bei 40 Prozent.

Um Nachfrage und Platzzahlen in Einklang zu bringen, plant die Stadt für die kommenden Jahre weitere bauliche Erweiterungen. Schon in konkreten Planungen sind insgesamt 104 zusätzliche Krippen- und 106 weitere Kindergartenplätze. Weitere Optionen: Krippenerweiterungen um 95 Plätze sowie 60 weitere Kindergartenplätze. Von den bereits geplanten Projekten sollen gleich mehrere zum neuen Kindergartenjahr oder kurz danach starten. Voraussetzung dafür ist jedoch auch, dass die Stadt genügend Personal findet. Zuletzt ist das trotz mehr als 30 offener Stellen noch weitgehend gelungen, Fachkräfte sind aber weiterhin auch in anderen Kommunen gefragt.

Endspurt für „Kraut & Rüben“-Ausbau

Komplett abgeschlossen ist die Sanierung der denkmalgeschützten Alten Schule noch nicht, die Investitionen von 1,4 Millionen Euro umfassenden Arbeiten sind aber im Endspurt. Planänderungen im Bezug auf Bedarf des Dorfgemeinschaftsvereins (DGV) und die Heizung hatten die Umsetzung ebenso verzögert wie unerwartete und undokumentierte Zustände von Fundamenten und Leitungen sowie nicht immer wie vereinbart anwesende Baufirmen. Die Kita „Kraut & Rüben“ hat nun 300 der 572 Quadratmeter bezogen, mit 42 Kindern ist die Einrichtung derzeit auch bereits ausgebucht. Der DGV bekommt Räume im Obergeschoss. Fachwerk und zu Tage getretene Wandmalereien konnten größtenteils erhalten werden.-os-

