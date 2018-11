Herzog-Erich-Allee verdrängt die Landwehr vom ersten Platz der Baustellenliste

Schwerlast-Schäden müssen erst behoben werden

Der durch die Innenstadt ausweichende Schwerlastverkehr hat der Herzog-Erich-Allee sichtbar zugesetzt. Sie muss noch vor der Landwehr saniert werden.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der Startschuss zum Ausbau der Landwehr (K 347) wird um ein Jahr verschoben. Weil die Stadt an der Herzog-Erich-Allee zuerst die Schäden durch den vermehrten Schwerlastverkehr beheben muss, hat sie sich mit der Region auf die Verschiebung geeinigt.

Während die Arbeiten an der Landwehr - wie berichtet wird diese inklusive Gehwege voll ausgebaut - erst im Mai 2020 starten, gibt es jedoch noch keinen konkreten Zeitplan für die Herzog-Erich-Allee. Diese wichtigste Ader der Ost-West-Verbindungen hat laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mächtig unter dem vermehrten LKW-Verkehr gelitten. „Teilweise ist die Fahrbahndecke richtig zur Seite gedrückt worden“, sagt er. Eine Deckensanierung würde nach seinen Worten zwar schnell gehen, vorher muss aber noch geprüft werden, ob der Untergrund nicht auch so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er ebenfalls erneuert werden muss. Wie lange die wichtige Verbindung zwischen Bahnhofskreuzung und Löwenbrücke damit nicht zur Verfügung steht, ist damit ebenfalls unklar.

Sicher ist allerdings, dass der Innenstadtverkehr beide Baustellen zeitgleich kaum verkraften könnte. Auch der Region kommt der städtische Zeitbedarf nicht ungelegen. Für das kommende Jahr stehen viele Baustellen auf dem Plan, für die bereits Fördergelder akquiriert werden konnten. „Diese bereits bewilligten Fördergelder würden bei Nichtumsetzung unter Umständen verfallen“, sagt Conrad Vinken, Leiter des bei der Region Hannover zuständigen Teams „Infrastruktur Straße“. Die K 347 soll dann ein Jahr später folgen. Die Zeit bis dahin soll genutzt werden, um die für den Vollausbau der Landwehr benötigten Umleitungsstrecken besser herzurichten und die europaweiten Ausschreibungen der auf insgesamt drei Jahre terminierten Arbeiten vorzubereiten. Es ist vorgesehen, die Ausschreibung im Herbst 2019 zu veröffentlichen, um für 2020 möglichst günstige Preise zu erwirken. Dies wäre laut Region zum jetzigen Zeitpunkt für kommendes Jahr kaum noch möglich, da die Auftragsbücher vieler Baufirmen für das nächste Jahr bereits gut gefüllt sind.

Ein bisschen Baustelle beginnt doch - Runder Tisch und Anliegerversammlung

Trotz der grundsätzlichen Verschiebung der Landwehr-Sanierung werden bereits einige Maßnahmen in 2019 durchgeführt. Der Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) wird beispielsweise am Schmutzwasserkanal arbeiten, zudem müssen weitere Bäume für den Straßenausbau entfernt werden. Die Stadtverwaltung wird einen so genannten „Runden Tisch“ für die an der Landwehr und an den benachbarten Nebenstraßen anliegenden Gewerbetreibenden initiieren. Auf diese Weise kann gemeinsam über Möglichkeiten der Verkehrsführung des Kunden- und Lieferverkehrs sowie Tonnagen der Lieferfahrzeuge gesprochen werden. Für Bürger werden Anliegerversammlungen stattfinden, um rechtzeitig zu informieren. Letztere dürfen allerdings nicht als Diskussionsforen verstanden werden. „Das sind reine Infoveranstaltungen, wir fangen dann nicht mehr bei Null an“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Wer im Vorfeld aber schon Aspekte zur Berücksichtigung weiß oder Anregungen hat, kann die unter bgleue@neustadt-a-rbge.de jederzeit mitteilen.

Verkehrskonzept bleibt lange Mangelware

Wenn Bürgermeister Uwe Sternbeck Ende Oktober kommenden Jahres aus dem Amt scheidet, bleibt eine dicke rote Eintragung auf der Sollseite seiner Leistungsbilanz: In 14 Jahren hat er es nicht geschafft, den innerstädtischen Verkehr auf eine Weise neu zu ordnen, die ein flüssigeres Vorankommen möglich machen würde. Das mag auch seiner politischen Herkunft geschuldet sein, bürgerorientiert ist es allerdings nicht. Fairerweise sei erwähnt, dass auch der politische Wille offensichtlich nicht den nötigen Nachdruck für Veränderungen aufbauen konnte. Mittlerweile ist der Zug abgefahren, vor 2030 sind auf gar keinen Fall maßgebliche Änderungen zu erwarten, weil die B 6 mindestens bis dahin auf irgendeine Weise Dauerbaustelle sein wird. Das weiß auch die städtische Verkehrsabteilung schon jetzt, auch wenn noch Prüfaufträge für kleinere Verbesserungen laufen. Die Zeiten als man noch hätte agieren können, sind vorbei. Ein schlüssiges Konzept bleibt Mangelware. Oliver Seitz

