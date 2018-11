Neue Regeln lassen Verkehrssünder kalt

Stockhausen- und Marschstraße sind ab sofort „unechten Einbahnstraßen“

Rot-weiße Schilder weisen auf die neuen Regelungen in Stockhausen- und Marschstraße hin - trotzdem lassen sich einige Verkehrsteilnehmer davon nicht aufhalten. Fotos: Krämer

Neustadt (cck). Nicht mal fünf Minuten vergehen bis das erste Auto an dem rot-weißen Verkehrsschild vorbeifährt, was bedeutet: „Einfahrt verboten“. Selbiges Szenario spielt sich nur ein paar Meter entfernt in einer Parallelstraße ab. Wer hier entweder nicht aufpasst oder die Schilder ignoriert, kann mit einem Bußgeld rechnen.

Seit Anfang der Woche stehen die Hinweisschilder an der Stockhausen- und Marschstraße. In erstere ist die Einfahrt nur noch aus der Lindenstraße erlaubt, in letztere darf nur noch von der Wunstorfer Straße kommend eingebogen werden. Hier greift die Regelung der „unechten Einbahnstraße“. Im Gegenteil zur klassischen Variante werden auf einer Seite zwar Schilder aufgestellt, die die Einfahrt verbieten, auf der anderen gibt es aber kein blaues Schild, dass auf die Einbahnstraßen-Regelung hinweist.

Nicht lange ließen die ersten Reaktionen in den sozialen Netzwerken auf sich warten - mit Äußerungen, wie „Das wird bestimmt auch super klappen, weil die Wunstorfer überhaupt nicht ausgelastet ist zu bestimmten Uhrzeiten. Durch Neustadt kommt man am besten nur noch zu Fuß“ oder „Als würde sich da jemand dran halten“ meist negativer Natur. Doch gibt es auch einige positive Reaktionen: „Bin zu froh damit. Mein Kind geht darüber zwei Mal pro Tag“, schreibt eine Nutzerin.

Grund für die neue Regelung ist die Sicherung der Schulwege zur Grundschule an der Stockhausenstraße. Laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sorgen in zweiter Reihe abgestellte und aus beiden Richtungen kommende Fahrzeuge sowie „Elterntaxis“ insbesondere in der Stockhausenstraße für gefährliche Situationen. Nicht selten gebe es auch in der Marschstraße unübersichtliche Situationen. Durch die neue Regelung kann der Verkehr „besser fließen, da der Durchgangsverkehr geringer wird“, sagt Gleue. Einen Vorteil sieht er ebenso darin, dass die Verkehrsteilnehmer weiterhin in beide Richtungen herausfahren dürfen. Radfahrer sind von den Einschränkungen ohnehin ausgenommen und können weiterhin beidseitig einfahren.

Erstmal für ein halbes Jahr soll die „Unechte Einbahnstraßen“-Regelung bestehen bleiben, mit dem Ziel, „dass es insgesamt sicherer wird“, so der Verkehrskoordinator. Um Verkehrssündern Einhalt zu gebieten, führte die Polizei bereits die ersten Kontrollen durch. Sie nahmen an drei Tagen insgesamt elf Verstöße auf. Für die Fahrer bedeutet das jeweils 25 Euro Bußgeld. Um die neue Regelung noch sichtbarer zu machen, sollen auch auf der Wunstorfer Straße blaue Schilder mit dem Hinweis „Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus“ folgen.

Ausgabe-Nr. 1026 vom 10.11.2018