Unzureichende Betreuung wird zum Dauerthema

146 Kita-Plätze fehlen aktuell - Sorgen der Eltern sind groß

Angela Sperling erklärte beim Mama-Café das Anmeldeprozedere. Fotos: Krämer

Jennifer Borges würde gern wieder in ihren Beruf einsteigen, doch braucht sie dazu einen Kita-Platz für ihren einjährigen Sohn Lennard Michael. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). In einer Woche beginnt die Kita-Anmeldung. Vom 1. bis 30. November haben Eltern, dann die Möglichkeit ihren Nachwuchs für die Betreuung in einer Wunscheinrichtung anzumelden - ob sie den Platz tatsächlich bekommen, ist jedoch ungewiss.

Fragen, wie „Wie ist die Platzvergabe geregelt?“ oder „Welche Kriterien sind bei der Auswahl entscheidend?“ sollten beim Mama-Café in der Begegnungsstätte Silbernkamp Gehör finden. Angela Sperling vom Familienservicebüro der Stadt war am Dienstag zu Gast, um über die Betreuungsmöglichkeiten und das Anmeldeprozedere zu berichten.

Die Angst der Eltern ist groß, nicht nur keinen Wunsch-Platz, sondern gar keine Betreuung für ihr Kind zu bekommen. Im Verlauf des Kita-Jahres 2018/2019 fehlen 56 Krippen-Plätze und 90 Kindergarten-Plätze. Laut dem aktuellen Kita-Bericht der Region Hannover liegt die Versorgungsquote bei den unter Dreijährigen bei 36,7 Prozent (Stand 1. März 2018), in Neustadt sind es 36,9 Prozent. In dieser Altersgruppe gäbe es darüber hinaus den größten Bevölkerungszuwachs. Die steigenden Zahlen und die stetig wachsende Nachfrage nach Betreuungsplätzen erfordere einen kontinuierlichen Platzausbau, heißt es im Kita-Bericht. Ein weiteres Problem ist laut Stadtsprecherin Nadine Schley, dass es zwar Plätze gibt, allerdings nicht an der richtigen Stelle. In den Kindergärten sind im aktuellen Kita-Jahr beispielsweise 13 Plätze in der Kernstadt und 15 in den Stadtteilen frei.

Viele der Eltern, die die Veranstaltung am Dienstag besuchten, schilderten, dass sie entweder in den Beruf zurückkehren möchten oder von Teil- auf Vollzeit wechseln wollen. Das Problem sei, dass bei der Kita-Anmeldung eine Arbeitsbescheinigung mit Angabe der Arbeitszeit eingereicht werden muss, um bei der Vergabe von Ganztagsplätzen berücksichtigt zu werden. Vor diesem Problem steht unter anderem die Otternhagenerin Jennifer Borges. Lange Zeit blieb sie Zuhause, um ihre mittlerweile fünfjährige Tochter und ihren einjährigen Sohn zu betreuen, ihr Mann arbeitet in Vollzeit. Gern würde sie wieder in ihren Beruf als Kauffrau im Einzelhandel zurückkehren, „aber wie soll das gehen, wenn ich für einen neuen Job den sicheren Kita-Platz brauche und für die Anmeldung eine Arbeitszeitbescheinigung?“, ärgerte sie sich. Auch als es damals um die Anmeldung ihrer Tochter ging, seien alle drei Wünsche abgelehnt worden, erst mit zweieinhalb Jahren habe sie dann einen Platz in der Krippe bekommen. Für ihren Sohn hofft sie nun auf einen Platz in der Kernstadt. Als Alternative schlug Sperling die Betreuung bei einer Tagesmutter vor. Aktuell werden 82 Kinder in der Tagespflege betreut, davon 75 Krippenkinder.

Für Fragen zur Anmeldung steht das Familienservicebüro, Theresenstraße 4, zur Verfügung. Ansprechpartner sind Ute Orthmann-Melletat, Telefon 05032/84323 und Angela Sperling, Telefon 05032/84342.

So ist die Planung

Laut einer aktuellen Beschlussvorlage der Stadt müssten in den Krippen- und Kigagruppen künftig für die Planung zehn Prozent Plätze mehr als rechnerisch nötig vorgehalten werden, sodass immer etwa zehn Krippen- und zwischen 30 bis 50 Kigaplätze frei bleiben.

In der Kernstadt seien zum Beispiel Anbauten der AWO-Kita und Ratzenspatz geplant. Die Kita KLAX, das Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße und die Kindergartengruppe der Kita Ahnsförth sollen in andere Räumlichkeiten umziehen.

In den Stadtteilen finden aktuell Gespräche mit der Kirchengemeinde Mariensee statt, um die Kita zu erweitern. Weiter ist der Ausbau der Kitas in Mandelsloh, Helstorf sowie der Umbau der Einrichtung in Scharrel und Erweiterung der Kita in Eilvese geplant. Geprüft werden soll auch, ob die Kita Büren ausgebaut werden kann. Die Beschlussvorlage wird aktuell den verschiedenen Gremien vorgelegt.

