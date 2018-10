Wolfsriss: Schafhalter sagt Umweltminister im Landtag die Meinung

Statt Kadaver-Abwurf: Sebastian Lechner vermittelt Gesprächstermin

Sebastian Lechner (v.li.) vermittelt ein Gespräch zwischen Umweltminister Olaf Lies und dem von einem Wolfsriss betroffenen Schafhalter Ingo Spreckelsen im Landtag.

Hannover (os). Eigentlich hatte Ingo Spreckelsen ja den Kadaver eines seiner beiden vom Wolf gerissenen Schafe (wir berichteten) vor den Landtag werfen wollen. Sauer auf das Wolfsmanagement von Land und Bund ist er auch immer noch. Der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner konnte dem Borsteler jedoch ein Gespräch mit Umweltminister Olaf Lies (SPD) vermitteln. Zu dem trafen sich die beiden Politiker am Mittwoch mit Spreckelsen in der Cafeteria des Landtags. Lies‘ Ministerium ist für das Thema Wolf zuständig, der Minister musste sich zwar einiges von Wolfs-Opfer Spreckelsen anhören, dankte dem aber trotzdem für das Gespräch.

„Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon nach“, sagte der ehemalige Schafhalter. Seine beiden Tiere hatten ein Grundstück natürlich gepflegt, trotz Zaun und Stacheldraht - allerdings nicht den Regeln der Wolfssicherung entsprechend - waren beide gerissen worden. Ein DNA-Abgleich hat den Wolf als Täter bestätigt. Spreckelsen sprach von einem Blutbad, kritisierte vor allem den Umgang mit dem Fall. Nach Gesprächen mit weiteren Geschädigten, wohl ein durchgängiges Bild. Misstrauen und damit auch fehlendes Verständnis für den Wolf als Rückkehrer sind für ihn damit wenig verwunderlich.

„Das Grundproblem muss auf Bundesebene gelöst werden“, betonte Lies. Dafür haben SPD und CDU am vergangenen Freitag gemeinsam mit Brandenburg und Sachsen eine Bundesrats-Initiative auf den Weg gebracht. Koalitionspartner CDU hatte bereits 2017 in einem Sieben-Punkte-Plan unter anderem Änderungen im Naturschutzgesetz gefordert. Teile dieser Forderungen hat Lies laut CDU nun in die Bundesrats-Initiative aufgenommen. Zudem sollen Erfahrungen aus anderen EU-Ländern wie Frankreich und Polen Berücksichtigung finden. „In Frankreich gibt es 250 Wölfe und die dürfen dort nach einem Konzept des gebremsten Wachstums reguliert werden“, ergänzt Sebastian Lechner. „In Deutschland gibt es mittlerweile 1.000 Wölfe, ein solches Konzept muss auch bei uns möglich werden“, fordert der Abgeordnete.

Im speziellen Fall des sogenannten „Rodewalder Rudels“, das schon Tiere in Häusernähe und sogar in Ställen gerissen hat, plädierte Olaf Lies aber für eine Einzelfalllösung. „Wir möchten da gern zügig handeln, eine Grenze ist erreicht“, so der Minister, „müssen aber einen rechtssicheren Weg einhalten.“ Mit Blick auf Entschädigungen und Herdenschutz hätte Lies gern praktikable Lösungen. Neben einer generellen Rissentschädigung, ohne das erst „erheblicher wirtschaftlicher Schaden“ nachgewiesen werden müsse, versprach er sich für eine dezentral organisierte Klärung solcher Fälle einzusetzen. „Wenn Experten die hohe Wahrscheinlichkeit eines Wolfsrisses erkennen, darf das nicht mehrere Wochen bis zur Klärung dauern“, so der Minister, der die Aufgabe gern an die Veterinärämter geben würde und auf Schnelltests statt langwieriger DNA-Proben setzt. Für das Umweltministerium ergeben sich zudem widerstreitende Interessen: Es ist auch für den Küstenschutz zuständig, für den wiederum haben Schafherden enorme Bedeutung beim Deichschutz.

Für Ingo Spreckelsen kommen alle künftigen Maßnahmen zu spät, aber er will trotzdem „am Thema dran bleiben. Irgendwann gibt es sonst mal menschliche Opfer, wenn nicht endlich etwas getan wird“, so seine Vermutung. Abschüsse von wenig scheuen Wölfen sind seiner Ansicht nach das Mindeste, was die Politik zur Sicherung von Mensch und Nutztier erreichen muss.

