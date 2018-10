30 Jahre Feuerwehrzentrum für 41 Millionen Euro - Verträge geschlossen

Baubeginn im Mai 2019 erwartet - Bezug für Ende 2020

So soll es ab Ende 2020 an der Nienburger Straße aussehen: Das neue Feuerwehrzentrum für Kernstadt- und Stadtfeuerwehr sowie die Feuertechnische Zentrale der Region Hannover. Visualisierung: Goldbeck Public Partner/Struhk Architekten

Carsten Hense (v.li.) und Dr. Robin Heidel von Goldbeck Public Partner und Bürgermeister Uwe Sternbeck unterzeichnen Verträge für das neue Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße, das wie auf dem Modell im Vordergrund liegen soll. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Um es vorwegzunehmen: Die Bau- und Ausstattungskosten sind seit der letzten Ratssitzung nicht um weitere 10 Millionen Euro gestiegen. Für 29,5 Millionen Euro lässt die Stadt die Firma Goldbeck Public Partner bis Ende 2020 ein neues Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße bauen und ausstatten. 30 Jahre lang ist das Unternehmen zudem für Unterhaltung und Instandsetzung zuständig, erhält dafür über diesen Zeitraum weitere 11 Millionen Euro in vierteljährlichen Pauschalzahlungen. Auch die Finanzierung wird vom Projektpartner besorgt, auf der Einnahmenseite bei der Stadt stehen Mietzahlungen durch die im Gebäudekomplex angesiedelte Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) der Region Hannover.

Das Feuerwehrzentrum wird mit 8.750 Quadratmetern Nutzfläche an der Nienburger Straße entstehen, 5.100 davon nutzen die Schwerpunktwehr der Kernstadt sowie die Stadtfeuerwehr für Stabsbereich und Ausbildungszwecke sämtlicher Ortsfeuerwehren. Denen soll besonders ein 25 Meter hoher Turm zugute kommen, der nebenbei für die Schlauchtrocknung verwendet wird. Geplant sind außerdem Fahrzeughalle, Schulungsraum, Küchenbereich, Personalräume und eine LKW-Waschhalle, aber auch ein Büro für den Stadtbrandmeister und Personalräume für hauptamtliche Mitarbeiter. Für die FTZ werden neben dem Schlauchturm vor allem Werkstätten entstehen, dazu mehrere Stellplätze, ein Betriebshof und ein Tierseuchenlogistikzentrum.

Zu den Baukosten von 20,5 Millionen Euro kommen rund 9 Millionen für Außenanlagen und Stellplätze, feuerwehrspezifische Technik - unter anderem spezielle Übungscontainer, und die Möbel- sowie Werkstättenausstattung. Der Anteil der Stadt liegt bei rund 16,5 Millionen Euro, die Region ist mit 12,3 Millionen Euro dabei. Geteilt werden auch die Unterhaltungskosten.

Was wie gebaut wird ist in den am Donnerstag unterzeichneten Verträgen genau festgelegt. Auf rund 2.000 Seiten nennen die „funktionale Leistungsbeschreibung“ und weitere Anlagen quasi jedes Detail. Im Vertrag ist auch die späteste Fertigstellung festgehalten: Ende 2020 muss das Feuerwehrzentrum bezugsfertig sein. Nach der Unterzeichnung folgt nun die Bauantragsstellung bis Jahresende, für Ende März wird die Genehmigung erwartet. Im April, spätestens aber im Mai dürften dann die Bagger anrollen und das Projekt auch sichtbar voranbringen. Nach ersten Planungen wegen von der Feuerwehrunfallkasse als sicherheitsrelevant festgestelltem Platzmangel hätte die Feuerwehr eigentlich schon im vergangenen Jahr ein neues oder größeres Domizil beziehen sollen. Die Planungen laufen bereits seit 2009.

Dem Abschluss mit dem jetzigen Projektpartner waren umfangreiche Verhandlungen vorausgegangen. Aus ursprünglich sechs Bewerbern war mit zwei Firmen intensiv verhandelt worden, bevor Goldbeck den Zuschlag bekam. Das Unternehmen konnte unter anderem mit dem Feuerwehrhaus in Celle als Referenzobjekt punkten. „Wir haben uns beteiligt, um zu gewinnen“, sagte Dr. Robin Heidel (Goldbeck). Das Projekt habe es in sich, die Stadt Neustadt habe sich aber „einen guten Partner ausgesucht“, versprach er.

Durch die Art des Abschlusses verspricht sie die Stadt nach 30 Jahren ein Gebäude in guter Form zu übernehmen, weil es bis dahin laut Vertrag stets gut gepflegt werden muss - im Vergleich zu anderen Immobilien.

Aus der Vergangenheit gelernt?

Gut gepflegte städtische Immobilien sind in Neustadt eher die Ausnahme. Fachbereichsleiter Jörg Homeier, gefragt nach einem Gebäude mit vergleichbaren Ausgaben für Erhalt und Instandsetzung, fiel lediglich die KGS als Beispiel ein. Entsprechend ist der Zustand des städtischen Portfolios, allein 40 der 150 Gebäude im Stadtbesitz wurden in einer aktuellen Bewertung in der letzten von vier Kategorien eingestuft, auch mangels Sanierung am ehesten als abrissreif beschreibbar.

