Uwe Sternbeck tritt nicht wieder an

Bürgermeister will Amtszeit aber mit Einsatz zu Ende bringen

Bürgermeister Uwe Sternbeck kandidiert im kommenden Mai nicht für eine dritte Amtszeit.

Neustadt (os). Wenn am 26. Mai kommenden Jahres ein neues Stadtoberhaupt gewählt wird, steht Amtsinhaber Uwe Sternbeck nicht auf dem Wahlzettel. Der 56-Jährige, seit 2004 Bürgermeister in Neustadt, hat sich entschlossen, nicht mehr anzutreten. „Ich bin nach intensiven Überlegungen und Gesprächen mit meiner Frau zu der Überzeugung gekommen, dass ich meinen sehr intensiven und kräftezehrenden Einsatz für Neustadt am Rübenberge nicht fortführen möchte“, sagte Sternbeck am Freitag vor Medienvertretern. „Als Bürgermeister wird man auf Zeit gewählt und das ist auch gut so“, sagte er weiter, „nach 14 Jahren gibt es manchen, der gar keinen anderen Bürgermeister mehr kennt.“

In einem ersten Rückblick bewertete der Bürgermeister seine Amtsjahre als eine Zeit, in der viel für Neustadt erreicht wurde. Vor allem nennt er die Fortschritte bei der Familienfreundlichkeit. „Als ich anfing, hatten wir noch viele Spielkreise mit Betreuung von 9 bis 12 Uhr. Mittlerweile gibt es viele Plätze für Kinder von einem bis sechs Jahren. Von einem hinteren Platz in der Region haben wir es ins obere Drittel geschafft“, so der Bürgermeister. Er habe zudem ganz viele engagierte Menschen im Neustädter Land kennengelernt und auch viele einsatzfreudige Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Die Führung der Kommunalverwaltung erfahre „im Vergleich zu Repräsentation und Außenvertretung relativ wenig Aufmerksamkeit“, auf vinterne Umstrukturierungen blicke er aber besonders gern zurück. Die Verwaltung hat sich nach seinen Worten „außerordentlich positiv entwickelt“.

Was Sternbeck künftig machen wird, steht indes nicht fest. Hartnäckigen Gerüchten er wechsele auf eine hauptamtliche Position beim Deutschen Städtetag, dementierte der Bürgermeister auf Nachfrage der Neustädter Zeitung. Auch ein Rückkehrrecht zur Landesnahverkehrsgesellschaft von wo er 2004 an die Stadtspitze gewechselt hatte, habe er nicht, so das Stadtoberhaupt. Uwe Sternbeck will sich in Ruhe überlegen, welcher beruflichen Tätigkeit er künftig nachgehen wird.

Fest steht, dass seine Amtszeit noch bis zum 31. Oktober 2019 dauert. „Den Wahltermin mit der Europawahl im Mai zusammenzulegen war richtig“, sagt Sternbeck. Bis zum Auslaufen seines Dienstzeit will er sich allen anstehenden Aufgaben mit Einsatz widmen. Unter anderem hat er noch die Grundsteinlegung für das Feuerwehrzentrum auf der Agenda, vielleicht auch für das Gerätehaus Eilvese.

