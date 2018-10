In einem Monat geht es los: Jetzt fehlt noch das passende Team „mit Herz“

Dorfladen steht kurz vor Eröffnung - erste Mitarbeiterin eingestellt

Bringen alles auf Vordermann: Renate Baulain (v. li.), Christel Lehmann, Nadja Bolte und Ingrid Lichtenberg. Fotos: Krämer

Mariensee (cck). Viel Mobiliar gibt es noch nicht, so hat es beim Blick in den künftigen Dorfladen zumindest den Anschein. Doch laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung Ende November auf Hochtouren. Bis auf die Tische und Stühle im Bistro sind alle Möbel komplett, die Sortimentsplanung ist so gut wie abgeschlossen. Auch die erste Mitarbeiterin wurde eingestellt: Ladenleitung Kathrin Reimann hatte am Montag ihren ersten Tag.

Gemeinsam mit Renate Baulain und Nadja Bolte (zwei von insgesamt drei Geschäftsführerinnen) sowie den ehrenamtlichen Helferinnen Ingrid Lichtenberg und Christel Lehmann brachte sie die Räumlichkeiten auf Vordermann, am Nachmittag wollte sie noch einem der künftigen Lieferanten einen Besuch abstatten.

Die 40-Jährige wohnt gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn in Mardorf. Gelernt hat sie im Einzelhandel, war unter anderem 15 Jahre beim Juwelier Bielert tätig. Erfahrungen im Service-Bereich hat sie bei einem Restaurant in Nienburg gesammelt - optimale Voraussetzungen also, um die Kombination aus Dorfladen und Bistro mit aufzubauen. Als Ladenleitung ist sie für die Warenannahme und -verräumung, aber auch für den Verkauf und die Personaleinsatzplanung zuständig. „Sozusagen ein Mädchen für alles“, sagt sie schmunzelnd. Aber auch in puncto Dekoration möchte sie sich einbringen. „Das ist genau meins!“ Das Mobiliar soll mit Grün-, Grau-, und Rottönen die Farben des Logos aufgreifen, die Dekorationselemente wiederum den ländlichen Charakter widerspiegeln.

Für eineinhalb Tage hospitierte Reimann bei einem Dorfladen im Raum Nienburg, um den täglichen Ablauf kennenzulernen, aber auch einige Ideen zu sammeln. „Man könnte unter anderem Kindergärten ansprechen, ob sie etwas für uns basteln wollen“, sagt sie. Ebenso hat sie einige Rezepte in petto, die im Bistro ausprobiert werden könnten - Flammkuchen und Kürbissuppe zum Beispiel.

Momentan finden mehrere Vorstellungsgespräche statt, um das Team rund um Reimann komplett zu machen, einige davon führt sie gar ganz alleine. „Wenn ich Fragen habe, kann ich mich aber immer an die Geschäftsführerinnen wenden“, sagt sie. In der Anfangszeit sollen etwa fünf bis sieben Mitarbeiter, darunter Festangestellte und Mini-Jobber, angestellt werden. „Dann sehen wir wie es sich entwickelt und in die Praxis übergeht“, so die Vorstellung der Ladenleitung. In dieser Woche geht es erst einmal darum, die Sortimentsplanung „im Gröbsten“ abzuschließen. Dazu stehen einige Besuche potentieller Lieferanten an. „Der Hauptlieferant steht aber schon fest“, sagt Bolte.

Die Arbeitsgruppe „Sortiment“ befasste sich intensiv mit den Waren, die im Dorfladen angeboten werden. So wurden unter anderem auf der Wirtschaftsmesse Robby Zettel verteilt, auf denen potentielle Käufer ihre Wünsche notieren konnten. Hoch im Kurs waren frische Brötchen, Obst und Gemüse sowie regionale Produkte. So soll es unter anderem Honig aus Mariensee, Wurst und Fleisch aus Eilvese sowie Backwaren aus Stöckendrebber und Garbsen geben. Vervollständigt wird das Sortiment durch Waren des täglichen Bedarfs, als günstige Hausmarke oder auch als Bio-Produkt. „Allerdings muss den Käufern auch bewusst sein, dass wir keine 15 Joghurts anbieten können“, wirft Baulain ein. Aufgrund der überschaubaren Größe des Dorfladens gebe es dann eben nur fünf zur Auswahl.

Im Bistro erwarten die Gäste Kaffee und Kuchen, morgens gibt es ein Handwerker-Frühstück, Mittags wechselnde warme Gerichte. Doch fehlt es den Initiatoren noch an passendem Mobiliar. Getreu dem Motto „Service mit Herz“ suchen sie „Möbel mit Charme“. Wer Tische und Stühle spenden möchte, kann sich an Kathrin Reimann unter Telefon 0151/54809615 wenden.

Dorfladen im TV: Die Fortschritte der Arbeiten hielt ein Filmteam des NDR fest. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am Freitag, 23. November, um 20.15 Uhr.

