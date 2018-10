Der Weg zur Schule soll sicherer werden

Einfahrt in Stockhausen- und Marschstraße bald nur aus einer Richtung

Hohes Verkehrsaufkommen und parkenden Autos am Straßenrand: Dieses Bild zeigt sich an der Marschstraße. Fotos: Krämer

Durch die Maßnahme sollen die Kinder sicherer zur Schule in der Stockhausenstraße kommen können. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (cck). „Einfahrt verboten“ - diese Regelung gilt bald jeweils an einer Seite der Stockhausen- und Marschstraße. Erstere ist dann nur noch über die Lindenstraße befahrbar, letztere über die Wunstorfer Straße.

Laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sind die entsprechenden Schilder bereits bestellt, die neue Regelung trete direkt in Kraft, sobald diese aufgebaut sind. Beide Straßen werden dann zu sogenannten „unechten Einbahnstraßen“. Anwohner haben dadurch den Vorteil, dass sie weiter aus beiden Richtungen herausfahren können“, sagt Gleue.

Im Gegenteil zur „normalen“ Einbahnstraße werden bei der „unechten“ Variante auf einer Seite zwar Schilder aufgestellt, die die Einfahrt verbieten, auf der anderen gibt es aber kein Schild mit blauem Pfeil, dass auf die Einbahnstraßen-Regelung hinweist. Die Idee hatte Ortsbürgermeister Klaus-Peter Sommer. Er beklagt, dass die Durchfahrt durch die kleinen Straßen zwischen Wunstorfer und Lindenstraße äußerst gefährlich sei. Im Gespräch mit der NZ erzählt er, dass die Marschstraße bis an die Ampel heran mit Autos „zugeparkt“ werde. „Uns fehlt es an Sicherheit“, sagt er stellvertretend für den Ortsrat. Vor allem für Kinder müsse der Weg zur Schule deutlich sicherer werden, so die Forderung.

Unter Beteiligung der Schulleitung der Schule Stockhausenstraße, der Polizei, der Feuerwehr, des städtischen Fachdienstes Tiefbau, der Straßenbehörde und des Ortsrats fanden mehrere Ortstermine statt, der letzte vor zwei Wochen. Dass seinem Wunsch mit der Realisierung der „unechten Einbahnstraßen“ nachgekommen wird, begrüßt der Ortsbürgermeister sehr. Sommer: „Das macht es für die Anwohner in jedem Fall angenehmer“, auch wenn die Umstellung für alle Verkehrsteilnehmer am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sein dürfte. Weiter werde ein Halteverbot auf Höhe des Eingangs der Grundschule eingerichtet, zusätzliche Bodenschwellen werden eingebaut. 5.000 Euro soll die Maßnahme insgesamt kosten.

Erst einmal trete die Regelung für ein halbes Jahr in Kraft, dann soll es einen weiteren Ortstermin geben. „Wir schauen in dieser Zeit wie sich das ganze entwickelt“, so der Verkehrskoordinator. Wichtig: Für Radfahrer gilt die Einbahnstraßen-Regelung nicht.

Ausgabe-Nr. 2340 vom 17.10.2018