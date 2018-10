Trotz Nachfrage: Neue Gewerbeflächen stehen erst Ende 2020 zur Verfügung

Neustadt (dgs). Der Aufstellungsbeschluss ist gerade Thema in den politischen Gremien. Am Montag, 15. Oktober, steht er auf der Tagesordnung im Bauausschuss. Wenn alles nach Plan läuft, könnten ab Ende 2020 die nächsten Erweiterungsflächen des Gewerbegebiets Ost vermarktet werden. Für Wirtschaftsförderer Uwe Hemens eine lange Zeit. „Die Nachfrage ist schon jetzt erheblich“, berichtet er.

Mit dem Bebauungsplan „Die langen Äcker“, der sich östlich an die Flächen am Rudolf-Diesel-Ring anschließt, stehen rund acht Hektar Gewerbeflächen zur Verfügung. Er sei der Verwaltung dankbar, dass es vorangehe, erklärt Hemens. Die Grundstückspreise würden allerdings höher liegen als bei der ersten Erweiterung, da die Maßnahme dieses Mal nicht mit EU-Fördergeldern unterstützt werde.

Um künftig schneller auf Nachfragen reagieren zu können, soll eine Prioritätenliste für die Neuausweisung von Gewerbeflächen erstellt werden. Hemens hofft auf eine schnelle politische Entscheidung. Möglichkeiten bieten sich für ihn zwischen dem Großen Weg und der Leinstraße hinter der KGS sowie an der Nienburger Straße oder auf dem Wacker-Gelände an der Jahnstraße.

Online-Marktplatz ist gut angelaufen

Neustadt. Positive Entwicklungen sieht die Wirtschaftsförderung in der Innenstadt. Der neue H&M-Markt sei in jedem Fall ein Frequenzbringer. Problem seien die nach wie vor unterschiedlichen Öffnungszeiten. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt sich Hemens, der noch einmal Gespräche mit den Händlern führen will. Auch der neue Online-Marktplatz sei gut angelaufen, berichtet City-Managerin Jana Schadwinkel. Die Zahl der Einträge habe sich bereits auf über 60 erhöht, weitere seien in Vorbereitung. Sie hofft auch auf Meldungen aus den Ortsteilen.

