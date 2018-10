Schon bald ein Hotel auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses?

Für 2020 ist der Umzug der Feuerwehr an die Nienburger Straße geplant.

Neustadt (dgs). Hotelbetten sind Mangelware im Neustädter Land. Wirtschaftsförderer Uwe Hemens hat daher auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen, Expo Real, für den Hotelstandort Neustadt geworben. Gebaut werden könnte auf dem Grundstück des Feuerwehr-Gerätehauses an der Lindenstraße.

Mit Bildern und Daten hat Hemens möglichen Investoren und Betreibern das Projekt schmackhaft gemacht. Nach dem geplanten Umzug an die Nienburger Straße steht das Feuerwehrzentrum an der Lindenstraße voraussichtlich ab 2020 leer. Das Grundstück ist 3.400 Quadratmeter groß und ermöglicht eine dreigeschossige Bauweise. Von Vorteil ist die Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und zur Bundesstraße 6. Auch die Innenstadt ist fußläufig in wenigen Gehminuten zu erreichen, das Schloss Landestrost mit seiner Parkanlage grenzt direkt an. Parkplätze könnten eingerichtet werden.

Mit dem Neustädter Hof in der Kernstadt und dem Gasthaus Perl in Otternhagen gebe es derzeit in Neustadt nur zwei Hotelangebote, macht der Wirtschaftsförderer deutlich. Der Bedarf für ein Hotel wurde auch bereits mit einer Barfsprognose untermauert. Hemens schwebt eine Größenordnung von rund 60 Logieeinheiten vor. Die Zielgruppe sind Urlauber, Messegäste oder Geschäftsreisende.

Ein Investor für die Gebäudeerestellung wird ebenso gesucht wie ein Betreiber. Da große Hotelketten eher wenig Interesse an Mittelzentren wie Neustadt haben, könnte Hemens sich auch einen privaten Betreiber für das Projekt vorstellen.

