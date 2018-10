Schnelleres Internet, aber nicht für alle?

Breitbandausbau schreitet voran - Anwohner fühlen sich ungleich behandelt

In Zeiten von „Cloud-Computing" und Industrie 4.0 ist schnelles Internet ein Muss. Auch wollen immer mehr Menschen ihren Smart TV am Wohnort nutzen, doch ist die Internetleistung in vielen Ortsteilen noch zu gering.

Neustadt (cck). Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und 2.455 Haushalte sowie 165 Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe im Neustädter Land vom Breitbandausbau profitieren. Gebiete, in denen vorher weniger als 30 Mbit/s im Download verfügbar waren, sollen dann mit bis zu 100 Mbit/s im Download versorgt werden. Doch fühlen sich einige, die nicht zu den auserwählten Haushalten gehören, ungleich behandelt.

So auch ein Anwohner aus Schneeren (der namentlich nicht genannt werden möchte). Er wohnt in der Straße „Alter Sandberg“ und beklagt eine Leistung von gerade mal 16 Mbit/s. Annehmlichkeiten, wie einen Smart TV nutzen zu können, ist für ihn momentan undenkbar. Ihm stellt sich die Frage, „welche Gründe es für eine derartige Ungleichbehandlung gibt“. Über einen Link der Stadt Neustadt können alle Ortsteile aufgerufen werden, die vom Breitbandausbau, gefördert von der Region Hannover, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, profitieren - die Straße „Alter Sandberg“ ist dort nicht gelistet. „Ich vermute mal, dass auch in anderen Orten etliche Adressen fehlen“, so der Schneerener.

Dass seine Adresse nicht auf der Liste der Stadt zu finden ist, begründet Stadtsprecherin Nadine Schley damit, dass diese vermutlich Teil des Bereichs ist, der eigenfinanziert vom Telekommunikationsunternehmen - in diesem Fall der Telekom - ausgebaut wird. Auf mehrfache Anfrage der Neustädter Zeitung reagierte das Unternehmen bis Redaktionsschluss jedoch nicht. Laut Schley dürfen solche Gebiete nicht in das Förderprogramm aufgenommen werden. „Eigenausbau geht vor gefördertem Ausbau“, so die Stadtsprecherin.

Im Rahmen des laufenden Förderprogramms wird die Telekom für ein schnelleres Netz in Evensen, Welze, Luttmersen, Mandelsloh, Amedorf, Warmeloh, Brase, Dinstorf, Hagen, Scharnhorst und Schneeren sorgen. Der TK-Anbieter Northern Access sorgt für eine bessere Verbindung in Bevensen und Weißer Berg, teilweise in Lutter, Borstel, Nöpke, Eilvese und Niedernstöcken.

Für unterversorgte Bereiche, die nicht in die geförderten Ausbauprogramme aufgenommen wurden oder bereits versorgt sind, hat Northern Access eine Aufrüstung der Kabelverzweiger zugesagt, wodurch Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Download verfügbar sein sollen. In Stöckendrebber wurde die Aufrüstung bereits abgeschlossen, weiter sollen Averhoy, Büren, Dudensen, Eilvese, Empede, Mardorf (ohne Weißer Berg), Mariensee, Niedernstöcken (Nord), Nöpke (West), Poggenhagen, Suttorf (Nord), Vesbeck und Wulfelade sowie Borstel und Lutter (teilweise) bis voraussichtlich Mitte 2019 aufgerüstet werden. In einigen dieser Ortsteile stehen mindestens 30 Mbit/s auch bereits ab dem 1. Januar 2019 zur Verfügung, so die Stadtsprecherin.

Kleine Bereiche um die Hauptverteiler in Neustadt-Kernstadt, Esperke, Mandelsloh, Hagen und Schneeren werden im Eigenausbau von Telekom und htp ebenfalls mit bis zu 100 Mbit/s im Download erschlossen. Die Telekom wird diese Nahbereiche bis spätestens November 2019 versorgen, htp den Nahbereich in Esperke voraussichtlich Anfang 2019.

So geht es weiter

Die Tiefbaumaßnahmen der beteiligten Telekommunikationsunternehmen Telekom und Northern Access wurden bereits abgeschlossen, die Konfiguration der verbauten Technik steht jedoch zum Teil noch aus. Für einige durch die Telekom versorgten Adressen in Hagen, Schneeren, Evensen, Welze und Mandelsloh sind die Leistungen bereits seit Mitte September buchbar, die verbleibenden Adressen folgen Ende dieses Monats. In den durch Northern Access versorgen Bereichen werden entsprechende Produkte, mindestens 50 Mbit/s, ab dem 1. November buchbar sein, so dass alle Haushalte in den Fördergebieten fristgerecht erschlossen werden.

Das sind die Perspektiven

Bund und Land werden voraussichtlich 2020 neue Breitband-Förderrichtlinien verabschieden, wodurch die Aufgreifschwelle auf mindestens 100 Mbit/s heraufgesetzt wird. Langfristig solle so eine einheitlichere Versorgungssituation im gesamten Stadtgebiet erreicht werden, so Schley. Für Gewerbegebiete und Schulen wären dann sogar Bandbreiten von 1 Gbit/s im Download möglich. Bereits 2019 wolle die Region in Zusammenarbeit mit dem städtischen Fachdienst Stadtplanung eine entsprechende Strukturplanung in Auftrag geben.

