Neuer Gefäßchirurg am Klinikum

Erkrankungen nehmen stark zu, Patienten immer jünger

Dr. Thomas Wagner (re.) übernimmt ab sofort die Leitung für Gefäßchirurgie im Klinikum von Dr. Harald Lichtblau, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Neustadt (dgs). Der Wechsel verläuft reibungslos: Ab sofort übernimmt Dr. Thomas Wagner die Leitung für Gefäßchirurgie am Klinikum und wird damit Nachfolger von Dr. Harald Lichtblau, der nach 28 Jahren Tätigkeit zum Jahresende in den Ruhestand geht. Die beiden Ärzte kennen sich seit längerem, sie haben beide ihr „Handwerk“ in der gleichen Klinik in Bad Oeynhausen gelernt.

Rund 1.200 Operationen führt die Gefäßchirurgie derzeit pro Jahr im Klinikum durch. Experten gehen davon aus, dass sich die Zahl der Erkrankungen in den nächsten zehn Jahren verdoppeln wird. Die zunehmenden Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht und hoher Cholesterinspiegel sind zumeist Ursachen für die gefährlichen Verengungen der Schlagadern. „Eine der Hauptursachen ist jedoch das Rauchen“, betont Lichtblau. Vor allem würden die Patienten immer jünger, warnen die Gefäßchirurgen.

Der 51-jährige Wagner hat in den vergangenen drei Jahren in Nienburg im Krankenhaus gearbeitet und beherrscht die minimalinvasiven Operationstechniken. „Damit kommen die Patienten in jedem Fall schneller wieder auf die Beine“, erklärt er.

Erste Anzeichen einer Gefäßerkrankung würden oft unterschätzt, berichtet Lichtblau aus seiner langjährigen Erfahrung. Dabei ließen sie sich gut diagnostizieren, sagt er und nennt die sogenannte Schaufensterkrankheit, die mit Schmerzen in den Beinen einhergeht. Das Klinikum bietet übrigens eine ambulante Gefäß-Sprechstunde an. Patienten benötigen dazu eine Überweisung ihres Hausarztes.

Lichtblau wird in den kommenden Wochen seinen Nachfolger einarbeiten, bevor er zum Jahresende geht. Seinem Ruhestand blickt er mit Gelassenheit entgegen. Schreiben will er in jedem Fall ein Kochbuch, nachdem er schon seit Jahren Mitglied in einem Männer-Kochkurs ist. Und auch Klavier spielen will er lernen, „Geige kann ich schon“, so der 64-jährige Mediziner schmunzelnd.

