Feuerwehrzentrum wird deutlich kostspieliger als ursprünglich angenommen

Neustadt (os). Wer das Thema Feuerwehrzentrum in der Kernstadt einige Zeit aus den Augen verloren hatte, durfte spätestens angesichts einer aktuellen Drucksache zum Haushalt stutzen: Eine Verfügungsermächtigung über 30 Millionen Euro ist dort für das Vorhaben vermerkt. Letzte offizielle Zahlen aus städtischen Beschlussvorlagen lagen noch unter 20 Millionen Euro - etwa, als 2016 der Kooperationsvertrag mit der Region Hannover geschlossen wurde. Die zieht (wie berichtet) mit ihrer Feuertechnischen Zentrale gemeinsam mit der Kernstadt-Feuerwehr von der Lindenstraße an den neuen Standort Nienburger Straße.

Wie berichtet, hatte der Rat am Donnerstag den Auftrag vergeben - aus vergaberechtlichen Gründen noch nicht-öffentlich. Stadtsprecher Stefan Bark nennt gleich mehrere Gründe für die erhöhten Kosten. „Die Feuertechnische Zentrale hat jetzt mehr Raumbedarf“, lautet einer. Im mittlerweile geschlossenen Mietvertrag mit der Region sei das aber über einen Kostenschlüssel eingepreist. Die Angebotssumme, von der rund 17 Millionen Euro auf die Stadt entfallen, enthalte laut Bark zudem feuertechnische Ausstattung, die in früheren Planungen nicht eingerechnet waren. Im Planungsprozess hätten sich außerdem Varianten ergeben, die so bis dahin nicht vorgesehen waren.

Die Gesamtfläche der Gebäude ist durch den gewählten Passivhausstandard noch einmal gestiegen.

Bis auf Weiteres geht die Stadtverwaltung davon aus, dass der Bau nun für die ausgeschriebene Summe errichtet werden kann. „Wenn sich keine Änderungen mehr ergeben, sollte das so hinkommen“, sagt der Stadtsprecher. Er sieht einen der weiteren Kostensteigerungsfaktoren in den allgemeinen Baupreisen. Wie schon bei der Gerätehausplanung in Eilvese waren die deutlich in die Höhe gegangen - und hatten zu ähnlichen Steigerungen der Investitionskosten geführt. Dabei laufen die Planungen für die Kernstadt noch deutlich länger als in Eilvese.

Planung, Bau und Zwischenfinanzierung des Feuerwehrzentrums sowie die Instandhaltung für den Zeitraum von 30 Jahren ab Fertigstellung werden jetzt im Rahmen einer öffentlich-privaten-Partnerschaft (ÖPP) vollzogen. Die Ausschreibung war europaweit bekannt gemacht worden. Welcher der Bieter den Zuschlag bekommen hat, kann erst in der zweiten Oktoberhälfte bekannt gegeben werden.

Das Feuerwehrzentrum soll mit seinen künftigen Einrichtungen nicht nur für die Schwerpunktfeuerwehr der Kernstadt zur Verfügung stehen, sondern auch den Ortsfeuerwehren. Der Baubeginn wird für das kommende Jahr erwartet, der Bezug frühestens 2020.

