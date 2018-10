In der Lage, gemeinsam zu trauern

Nur die Stadt glänzt durch Abwesenheit

Neustädter Reservisten und Angehörige der Royal British Legion beim Gedenken 100 Jahre nach Ende des 1. Weltkriegs.Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). 100 Jahre nach dem Ende des 1. Weltkrieges waren der Anlass einer Gedenkveranstaltung, zu der die Reservistenkameradschaft am Sonntag geladen hatte. Nach einem Themengottesdienst in Liebfrauen ging es zum Mahnmal an die Suttorfer Straße.

Reservistenchef Dirk Kemmerich erinnerte in Anwesenheit von Vertretern der Royal British Legion an die „nicht erfassbare Menge an Opfern und Leid“ durch den Weltkrieg von 1914 bis 1918. „Wir in Neustadt hatten eigentlich noch Glück“, so der Reserveoffizier, immerhin habe es hier keine Kriegshandlungen gegeben. Vielmehr machte er zahlreiche Einzelschicksale aus, die immer ganze Familien trafen - und als langfristige Folge eben doch die ganze Stadt, weil der Krieg nicht vorbei war, sondern „nur 20 Jahre Pause“ machte, wie Militärpfarrerin Dr. Alexandra Dierks in ihrer Ansprache sagte. „Viel zu viele glaubten, der Krieg hätte gewonnen werden müssen - und der nächste würde gewonnen werden können“.

Die ehemaligen Kriegsparteien seien heute jedoch auch nach einer „Orgie der Vernichtung“ in der Lage gemeinsam zu trauern, dass die Versöhnung möglich wurde, sei ein Geschenk, so die Geistliche. Dierks warnte jedoch auch: So sehr die Beteiligten der Wille verbinde, nie wieder Krieg in Europa zu führen, so wenig gäbe es aus der Vergangenheit ableitbare Rezepte für aktuelle Konflikte.

Die Militärpfarrerin war trotz ihres Hochzeitstages nach Neustadt gekommen, um den Vortrag zu halten. Das unterschied sie in Sachen Einsatz von der Stadt Neustadt, die laut Kemmerich trotz Einladung und Nachfrage nicht im Stande oder bereit war, einen Vertreter zu entsenden, so der Reservisten-Vorsitzende, der seine Verwunderung darüber nicht verhehlen wollte.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2338 vom 03.10.2018