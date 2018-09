Schillacks Schreckgespenst: Kündigungen in der Verwaltung zum 31. Oktober

Lechner: So etwas sorgt nur für unnötige Unruhe

Neustadt (os). Die Nerven in der Verwaltungsspitze im Bezug auf geforderte Einsparungen beim Personal werden offensichtlich dünner. Stadtrat Maic Schillack schreckte in der Ratssitzung am Donnerstag nicht vor einem Keulenschlag zurück: Um die geforderten Eckwerte der Politik zu erreichen müssten nach seiner Rechnung 62 Vollzeitstellen gekündigt werden - und zwar zum 31. Oktober, damit der Effekt auch entsprechen eintrete.

Das brachte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner in Rage. „Das ist völlig übertrieben und sorgt nur für unnötige Unruhe in der Verwaltung“, sagte der Politiker der Neustädter Zeitung. Das müsse auch Schillack klar sein. „Normalerweise antwortet man ja nicht auf die Vorstellung der Haushaltssatzung, aber das konnte man so nicht stehen lassen.“ Planungsspielraum sieht er in der Zahl der nicht besetzten Stellen sowie bei möglichen Umsetzung, die Verwaltung rechne aber immer mit der Vollbesetzung, so Lechner. Er lobte allerdings, dass Schillacks Ansatz abweichend zur bisherigen Praxis schon 1,6 Millionen Euro Einsparungen beim Personal vorsieht.

Vorab hatte Bürgermeister Uwe Sternbeck in seiner Haushaltsrede auf zahlreiche große Vorhaben hingewiesen, unter anderem die Bahnübergänge in Poggenhagen, das Feuerwehrzentrum (siehe unten), das Schulzentrum Süd, die Kindertagesstätten und auch das Rathaus mit der Innenstadtentwicklung genannt. „Seit einiger Zeit wissen wir aber auch, dass ein Lebensmehrwert über Einnahmeerhöhungen finanzierbar wäre“, so das Stadtoberhaupt. Darum lautete sein Appell an die Politiker, diese Option im Auge zu behalten. Zudem hatte Sternbeck noch einmal darauf verwiesen, dass durch die Großprojekte die Neuverschuldung „in diesem und in den nächsten Jahren massiv ansteigen wird“.

Der Bürgermeister sparte nicht mit Kritik an Land und Bund. Die immer noch fehlende Grundsteuerreform belaste kommunale Haushalte ebenso wie nicht gehaltene Versprechungen der Mehrheitskoalition auf Landesebene. Deren geplante Förderprogramme seien mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden. Hinsichtlich des kommunalen Investitionsstaus wünsche er sich von Bund und Land das früher praktizierte Modell der Gemeinschaftsaufgaben.

Sternbeck lobte seinen Dezernenten Maic Schillack und dessen Team für das Basiszahlenwerk „auf einem realistischen Fundament“ zum nächsten Haushalt. Er nannte die finanzielle Situation der Stadt aber weiterhin „empfindlich anfällig“.

Für die kommenden Jahre nennt eine städtische Drucksache weiterhin deutliche Defizite, damit drohe ein Haushaltssicherungskonzept. Auch im Ergebnisshaushalt werde die Belastung durch Abschreibungen und Schuldendienst sowie Unterhaltung massiv steigen.

Wieder 4,6 Millionen Euro Defizit -

Tunnel bringt noch 3,6 Millionen Mark

Wie schon für den Haushalt 2018 kalkuliert die Verwaltung im ersten Entwurf mit einem Minus von 4,6 Millionen Euro für das kommende Jahr. Die Verschuldung steigt demnach um rund 13 Millionen auf insgesamt 75 Millionen Euro, darin sind Kredite für die 100-prozentige Stadttochter Wirtschaftsbetriebe enthalten. Von denen sind zudem weiter keine Überweisungen an die Stadtkasse zu erwarten. Rund 1 Million Euro mehr als in diesem Jahr erwartete die Stadt aus ihrem Anteil an der Lohnsteuer.

Der Bahnhofstunnel ist endlich abgerechnet, die Stadt erhält aus dem im Jahr 2000 abgeschlossenen Projekt eine Rückzahlung von 3,64 Millionen „Mark“, das entspannt die Haushaltslage für 2018 spürbar.

