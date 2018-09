Nachfrage steigt ungebrochen: Millionen für neue Krippen- und Kitaplätze

Verwaltung legt Konzept für den Ausbau vor

Die künftige Planung soll auf prognosebasierten Daten aufgebaut werden, das bedeutet auch, dass nicht immer Betreuungsplätze da frei sind, wo sie gebraucht werden. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Nach der aktuellen Bilanz fehlt es sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen an Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen. Bei den Krippenplätzen sind es derzeit 32 in der Kernstadt und 24 in den Dörfern, in den Kindergärten der Kernstadt werden noch 43 Plätze gesucht, in den Stadtteilen sind es 47. Und die Nachfrage steigt ungebrochen.

Die Verwaltung hat jetzt eine mittelfristige Handlungsrichtlinie für die Schaffung neuer Plätze vorgelegt. „Die Auswirkungen auf den Haushalt werden beträchtlich sein“, heißt es in der Beschlussvorlage, die am 4. Oktober erstmals der Jugend- und Sozialausschuss auf dem Tisch hat. Nach „sehr grober Schätzung“ könnten Investitionskosten von rund sechs Millionen Euro nötig sein.

Gleichzeitig steigen durch die Erhöhung der Platzkapazitäten auch die Betriebskosten, vor allem für das Personal. Hier rechnet die Verwaltung mit Mehrkosten von rund zwei Millionen Euro im Jahr. Der Rat soll das Konzept noch im Dezember auf den Weg bringen. Schon jetzt sind Erweiterungen an vielen Einrichtungen in Planung, die im nächsten oder übernächsten Jahr umgesetzt werden: In der Kernstadt sollen an der AWO-Kindertagesstätte Anbauten für 15 weitere Krippen- und 25 Kindergartenplätze entstehen. Die Kita Ratzenspatz erhält einen Anbau für zwei Kigagruppen. Die Kita Ahnsförth soll in die Kita Auengärten umziehen und wird um eine Kigagruppe und zwei Krippengruppen erweitert. Auch für die Kita am Krankenhaus und das Kinder- und Jugendhaus Dyckerhofstraße sind Erweiterungen geplant.

In den Stadtteilen entstehen an der Kita Scharrel zehn neue Krippen- und Kitaplätze. Mehr Plätze soll es auch in Mariensee und Eilvese geben. Geprüft wird derzeit ein Ausbau in Büren, Anbauten für Krippe und Kita sind in Helstorf und Mandelsloh geplant. Insgesamt würden damit bis 2020 160 Krippen- und 155 Kitaplätze neu eingerichtet.

Wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind, könnte das Ziel der Stadt nach einer 50-prozentigen Versorgung mit Krippenplätzen und einer 100-prozentigen Versorgung mit Kindergartenplätzen erreicht sein.

Bei der Schulkinderbetreuung setzt die Verwaltung auf Veränderungen durch die Einführung von Kooperativen Horten und Ganztagsgrundschulen. Die vorhandenen Hortgruppen sollen bei entsprechender Nachfrage aber zunächst erhalten bleiben, heißt es. Aber nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Arbeit in den Kitas steht im Fokus. Das betrifft die personellen Rahmenbedingungen ebenso wie die pädagogischen Standards.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2337 vom 26.09.2018