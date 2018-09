Sternbeck: „Wir müssen alle aufstehen, dass sich so etwas nicht wiederholt“

Neue Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger

KGS-Schülerin Lisa Marie Grabler legt weiße Rosen auf die Stolpersteine in der Wallstraße 3. vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). „Gerade wieder passieren Dinge in Deutschland, für die man sich schämen muss“, erinnert Bürgermeister Uwe Sternbeck gestern bei der Verlegung neuer Stolpersteine an die rechtsextremen Ausschreitungen der letzten Wochen. „Wir müssen alle aufstehen, dass sich so etwas nicht wiederholt“, mahnt er.

Mahnen sollen auch die Stolpersteine. Sie erinnern an die jüdischen Mitbürger, die hier bis in die dreißiger Jahre lebten. Schon zum dritten Mal ist der Aktionskünstler Gunter Demnig zur Verlegung nach Neustadt gekommen.

In der Wallstraße 3 erinnern jetzt fünf Stolpersteine an die Familie Birkenruth und an Albert Wildau, der mit in dem Haus lebte. Schüler der KGS haben sich im Religionsunterricht mit dem Schicksal der Neustädter Juden beschäftigt. Sie schmücken die frisch verlegten Stolpersteine mit weißen Rosen. Die Stimmung in der Stadt sei damals „unerträglich“ gewesen, zitieren sie die Zeitzeugin Ursula Najork, die mit Günter Birkenruth zusammen zur Schule ging. Die Lehrerin habe sich geweigert, jüdische Kinder zu unterrichten, sie mussten in der Ecke stehen. In der so genannten Reichskristallnacht plünderten Nazis auch in Neustadt jüdische Geschäfte und Wohnungen. Hermann Birkenruth, Mitglied der Synagogengemeinde, wurde verhaftet und ins Konzentrationslager Buchenwald deportiert. Nach seiner Entlassung gelang der Familie 1939 die Flucht nach England. Albert Wildau zog mit Frau und sechs Kindern ins Judenhaus nach Hannover. Im Dezember 1941 wurde die ganze Familie bei Riga ermordet.

Zwei weitere Stolpersteine verlegte Demnig gestern in der Leinstraße 21 für Erich und Gertrud Meinrath. Ihre Schlachterei war bereits 1935 „arisiert“ worden. Auch sie wurden deportiert und ermordet.

