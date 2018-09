Gemeinsam verschieden sein

Interkultureller Tag geht in die zweite Runde

Nicht gerade leise, dafür mit einer ordentlichen Portion Spaß, ging es beim Trommelkurs zu. Fotos: Krämer

In der VHS-Küche entstanden internationale Leckereien.

In der Jugendkunstschule wurden wiederum verschiedene Schriften ausprobiert.

Neustadt (cck). Unterschiedlicher konnte das Programm nicht sein: Während sich einige Frauen in geruhsamer Stille in der Kunst des Stickens versuchten, war nur ein paar Meter weiter kaum noch ein Wort zu verstehen. Etwa 20 Teilnehmer testeten gerade verschiedenen Instrumente aus. Lautstark wurde getrommelt, geraschelt und geklatscht.

Zum zweiten Mal fand der „Interkulturelle Tag“, ausgerichtet vom Kulturnetzwerk und Refugium, statt. Insgesamt acht Workshops hatten sich die Veranstalter überlegt. Ziel war es, unterschiedliche Kulturen miteinander ins Gespräch zu bringen. Neustädter und Geflüchtete sollten gemeinsam kreativ werden, etwa zusammen trommeln, kochen, fotografieren und sich dadurch besser kennenlernen. Rund 50 Personen hatten sich angemeldet. „Allerdings kamen noch so viele spontan, dass man es gar nicht mehr so genau sagen kann“, freute sich die Projektkoordinatorin Gesa Elsner. Die einzelnen Workshops fanden im Gemeindehaus der Liebfrauenkirche, in der VHS in der Goethestraße sowie in der Jugendkunstschule statt. Angeleitet wurden die Gruppen jeweils von einem Kursleiter nationaler und internationaler Herkunft.

In der Küche der VHS bereiteten Osama Yassein und André Wenzel mit sechs Teilnehmern, unter anderem aus Syrien und Tunesien, verschiedene Köstlichkeiten, wie asiatische Wraps, koscheren „Shawarma“, die syrische Variante des Döners, und Dattelkuchen zu. „Das essen wir auch oft zu Hause“, sagte Souad Alabbod. „Aber Achtung, zu viel macht dick“, scherzte sie. Zur selben Zeit versuchte sich der Sudanese Mohammed Ibrahim im Gemeindehaus an einigen Musikinstrumenten. Gerade mal seit drei Monaten ist er in Deutschland. „Bislang hieß es nur lernen, lernen, lernen“, sagte der 35-Jährige. Dass er über den Kurs neue Kontakte knüpfen konnte, gefiel ihm sehr.

Etwas Neues konnte auch die Neustädterin Tabea Höhne mit nach Hause nehmen. Sie hatte sich für den Kurs Kalligraphie angemeldet, ihre elfjährige Tochter fürs Kochen. Auf ihrem Tisch hatte sich bereits ein großer Stapel an Blättern angesammelt. „Ich habe mal probiert, meinen Namen auf Arabisch zu schreiben“, erklärte sie. Muslimische Teilnehmer probierten wiederum die lateinische Schreibweise aus. „Das ist eben nichts, was man zwischen Tür und Angel mitbekommt“, freute sich die 39-Jährige über ihre Unikate. Zur Schlusspräsentation fanden sich alle am späten Nachmittag wieder im Gemeindehaus ein, dann sollten auch die im Kochkurs zubereiteten Speisen gemeinsam verkostet werden.

