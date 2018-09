Sporthallen-Neubau dauert noch länger

Abriss erst nächstes Jahr - Stadtverwaltung sieht keine Verzögerung

Wann die einsturzgefährdete Sporthalle des Gymnasiums abgerissen wird, ist derzeit nicht klar. Die Arbeiten sollen aber gemeinsam mit der Entfernung des alten Hallenbades an der Lindenstraße erfolgen. Fotos: Seitz

Neustadt (os). Die Information sorgte für Ärger und Resignation in der Elternvertretung: Reinhard Sell, Direktor des Gymnasiums, hatte bei der jüngsten Sitzung des Gremiums bekanntgegeben, dass die Stadtverwaltung mit dem Abriss der einsturzgefährdeten Sporthalle der Schule sowie mit dem benachbarten alten Hallenbad erst „deutlich in 2019 rechnet“.

Der Schulelternrat hatte sich erst im Frühsommer eindringlich an Politik und Verwaltung gewandt (wir berichteten), nachdem bekannt geworden war, dass der von Stadtrat Maic Schillack noch Ende vergangenen Jahres für den Herbst 2018 angekündigte Baubeginn nicht vor 2019 zu erwarten sei. „Zeitverzögerung auf dem Rücken der Schüler“ hatten die Eltern angemahnt und eine ganze Liste resultierender Belastungen aufgeführt. Dass jetzt auch der Abriss auf sich warten lässt, sieht die Verwaltung laut Stadtsprecherin Pamela Klages nicht als Verzögerung. „Der Standort war noch einmal in Frage gestellt“, sagt sie. Außerdem würden der Gymnastikraum sowie Werkraum und Heizungsanlage in der alten Sporthalle noch genutzt. Deshalb sei die seit zwei Jahren gesperrte Halle auch noch nicht entfernt worden. „Der Abriss soll aus Kostengründen für beide Gebäude gemeinsam erfolgen“, sagt sie. Deshalb wird er europaweit ausgeschrieben. Angesichts des Auftragsvolumens hätte das nach ihren Worten selbst bei alleinigem Abriss der Halle bundesweit erfolgen müssen. Klages betont zudem, dass die Planungen für den Neubau an selber Stelle zeitgleich weitergehen.

Allerdings ist selbst das angekündigte Abriss-Verfahren noch nicht endgültig geklärt. Wie die Sprecherin sagte, hätten die Wirtschaftsbetriebe als Besitzerin des Hallenbades dem gemeinsamen Vorgehen noch nicht zugestimmt. Die Elternvertretung des Gymnasiums will die Situation zumindest nicht ohne Einspruch hinnehmen. Die Vorsitzende Britt Cordes und Stellvertreter Börries Habild-Besdo kündigten auf Anfrage der Neustädter Zeitung an, die Ratssitzung am kommenden Donnerstag, ab 18 Uhr im Verwaltungssitz, Nienburger Straße 31, zu besuchen. Dort wollen sie, möglichst in Begleitung weiterer Elternvertreter Fragen zum Ablauf stellen. Auf ihren Brandbrief hin waren der Elternvertretung zwar Informationen zugesagt worden, bisher gab es die aber nicht.

Schulleiter Reinhard Sell ist zumindest froh, dass die Planungen für den Neubau parallel laufen. Für ihn steht fest, dass die Schulgemeinschaft den jetzigen Verfahrensweg hinnehmen muss. „In der Vergangenheit hätten allerdings Dinge schneller gemanagt werden können“, stellt er klar und spielt damit unter anderem auf die zähen Verhandlungen um die Größe der Halle an. Bei denen hatte sich die Verwaltung zugunsten einer Zweifeldhalle immer wieder auf alte und unbegründete Aussagen berufen, statt gut begründete, vorhandene Analysen zugrunde zu legen.

