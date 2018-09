Bessere Lobby für die eigene Schulform

Gesamtschule gründen Netzwerk - KGS Neustadt ist federführend mit dabei

Neustadt (r/os). Schulleitungen und Didaktischen Leitungen der Kooperativen Gesamtschulen in Niedersachsen trafen sich zu einer Tagung in Soltau. Das Ziel: Eine gemeinsame Verständigungsebene und ein Sprachrohr für KGS-Belange sollte entstehen. Aus diesem werden bereits am kommenden Montag die ersten Töne an höchster Stelle erklingen, nämlich in einem Termin bei Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

„Die KGS als Schulform muss auf der politischen Ebene mehr wahrgenommen werden“, so Tobias Hunfeld, Schulleiter der KGS Neustadt. Er ist auch im Organisationsteam vertreten und hat die Gründung vorbereitet und war an der Erstellung des Leitbildes beteiligt. „Die KGS steht zugleich für Kontinuität und pädagogische Innovationen. Im Spannungsfeld von Integration und Leistungsdifferenzierung praktizieren Kooperative Gesamtschulen eine Pädagogik, die auf der Arbeit der Grundschule aufbauend die Kinder ab Klasse fünf individuell abholt“, so der Neustädter, der vor allem die „hohe berufsorientierende Ausrichtung“ in den Haupt- und Realschulzweigen hervorhebt. Im Bereich der Berufsvorbereitung und Berufsorientierung zum Beispiel seien mehrere KGSen Niedersachsens sehr erfolgreich neue Wege gegangen. „Insbesondere das Neustädter Modell der KGS wurde auf Bundesebene mehrfach ausgezeichnet und steht Pate für viele weitere Schulen“, hebt der Direktor hervor.

Bisher haben die 35 Kooperativen Gesamtschulen Niedersachsens mit ihren insgesamt rund 50.000 Schülern nach seinen Worten keine gemeinsame Vertretung, um „Positionen für die Öffentlichkeit und Politik zu formulieren“, sagt Hunfeld. Ein weiteres Ziel sei, die öffentliche Wahrnehmung dieser Gesamtschulform sowie ihrer Arbeit niedersachsenweit zu stärken. „Wir wünschen uns eine Wiederverankerung in das Niedersächsische Schulgesetz“, so Hunfeld. Seit der letzten Novelle sei die Schulform nur noch unter Bestandsschutz geduldet, Neugründungen wären danach nicht möglich. Mittelfristiges Ziel sei neben „einer Schärfung des Profils auch die gemeinsame Qualitätsentwicklung der Kooperativen Gesamtschulen durch gemeinsame Fortbildungen, gegenseitige Hospitationen, Material- und Konzeptaustausch“, so der Neustädter Schulleiter.

Informell besteht das Netzwerk der KGS-Schulleitungen schon länger. Jetzt wurde der Verbund offiziell gegründet und wird ab sofort als Lobbyvertretung aktiv werden.

