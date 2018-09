Verkehrsraudis als grundsätzliches Problem?

Mutter sieht ihren Sohn auf dem Weg zum Bus in Gefahr

Jeden Tag holt Petra Pinkel ihren Sohn von der Bushaltestelle ab. Auch wenn sich diese nur ein Stück weit entfernt, nämlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite, befindet, hat sie jedes Mal Bauchschmerzen.

Niedernstöcken (cck). Täglich holt Petra Pinkel ihren Sohn nach der Schule von der Bushaltestelle ab. Zwar liegt diese nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite, doch fürchtet sie jedes Mal um das Wohl des Siebenjährigen.

Bushaltestelle und Haus befinden sich am Ortsausgang, direkt an der Landesstraße. Kommt es zum Stau auf der A7, würden etliche PKW und LKW diese als Ausweichmöglichkeit nutzen, doch komme es laut Pinkel nicht nur in solchen Fällen zu gefährlichen Situationen. „Die Autos fahren einfach viel zu schnell“, ärgert sie sich. Viele würden noch vor Ende des Ortsschilds zum Überholen ansetzen, schon oft habe sie deshalb einen „Beinahe-Unfall“ beobachten können - einmal waren sie und ihr Sohn selbst involviert.

Trotz Schulbus und parkenden Autos werde die Geschwindigkeit nicht verringert. Einmal wollte ein entgegenkommender PKW noch schnell an einem der parkenden Autos vorbeifahren, obwohl ihr Sohn bereits hinter dem Bus zum Queren der Straße ansetzte. Pinkel selbst habe den Wagen stoppen müssen. „Wenn es nicht selbstverständlich sein sollte, die Geschwindigkeit bei einem haltenden Bus zu verringern, dann müssen Maßnahmen getroffen werden, die den Autofahrer zwingen langsam zu fahren oder anzuhalten“, fordert die 42-Jährige.

Bereits vor acht Jahren setzte sie ein Schreiben an die Stadt auf, jetzt folgte das Zweite. Ihre Hoffnung - nämlich, dass eine Ampelanlage oder ein Fußgängerüberweg geschaffen werden könnte - muss der Verkehrskoordinator Benjamin Gleue enttäuschen. Dies sei erst möglich, wenn über 200 Fahrzeuge die Straße zur Hauptverkehrszeit befahren und mindestens 50 Fußgänger queren. Dieser Wert werde laut Gleue in Höhe der genannten Haltestelle „Auf der Worth“ nicht erreicht. Das bestätigte auch das Busunternehmen RegioBus. Regelmäßig bekomme Gleue Anfragen dieser Art, auch aus anderen Ortsteilen, doch könne den Wünschen aufgrund selbiger Sachzwänge meistens nicht nachgekommen werden.

Pinkel zählte zwar an einem Tag in nur 15 Minuten 158 Fahrzeuge, doch war dies durch einen Stau auf der A7 begründet. Trotzdem fordert sie mehr Sicherheit für ihr Kind. „In jedem Dorf gab es bereits Geschwindigkeitsmessungen und Tafeln, die dem Autofahrer anzeigen, wie schnell gefahren wird. Hier passiert nichts“, so die besorgte Mutter weiter.´Geblitzt werden kann laut Reinhard Bruns, Sachbearbeiter Vekehr der Polizeiinspektion Garbsen, erst, wenn eine deutliche Gefährung vorliegt. Dies ist unter anderem im Bereich von Schulen und Altersheimen der Fall oder wenn es vermehrt zu Unfällen gekommen ist.

Doch will die Stadt nicht untätig bleiben: Als nächster Schritt, so Gleue, soll im Oktober für eine Woche ein Seitenraumradar montiert werden, das den Verkehr zählt und misst. Sind diese Zahlen ausgewertet, kann laut Bruns auch eine mobile Messstelle eingerichtet werden. „Voraussetzung ist wiederum, dass an der Streckenführung baulich nichts zu machen ist“, sagt er. Da die Straße durch Niedernstöcken als Landesstraße vom überregionalen Verkehr ohne Einschränkung genutzt werden soll, wird wohl kaum eine bauliche Maßnahme folgen. „Wichtig ist mir, dass etwas passiert, egal was“, betont Pinkel. Ihr Sohn soll selbstständig und gefahrenfrei die Straße queren können, später auch seine fünfjährige Schwester, die bald ebenfalls in die Schule kommt.

