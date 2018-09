„Wichtig ist, dass Musik stattfindet“

Junge Violinistin besucht Grundschule

Die Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Dann war nicht nur Zuhören und Mitsingen, sondern auch eine ordentliche Portion an körperlichem Einsatz gefragt. Fotos: Krämer

Die gebürtige Französin Marie Stiller musizierte gemeinsam mit den Schülern, gab aber auch einige Einblicke in ihr Studium. Am liebsten mag sie nach wie vor den Praxisunterricht.

Neustadt (cck). Klatschen, Trommeln, Stampfen: Etwa 60 Viertklässler der Hans-Böckler-Schule konnten sich am Mittwoch über einen besonderen Musikunterricht freuen. Die 19-jährige Studentin Marie Stiller kam für einen Vormittag zu Besuch. Sie zeigte den Kindern nicht nur ihr Lieblingsinstrument, die Violine, sondern studierte mit ihnen auch ein gemeinsames Stück ein.

Mit Händen, Füßen und Mund sollten die Schüler eigene Klänge erzeugen, begleitet vom Spiel der Violine. „Body Percussion kennen die Kinder schon seit der ersten Klasse“, sagte Schulleiterin Barbara Fischer. Nicht aber in Verbindung mit einem klassischen Instrument. Regulär haben die Kinder einmal die Woche Musikunterricht. Durch den gemeinsamen Vormittag mit der jungen Studentin sollten sie an die klassische Musik herangeführt werden. „Wichtig ist, dass Musik stattfindet“, so Fischer.

Möglich wurde dies durch das Vermittlungsprogramm „Zu Gast im Klassenzimmer“, dass von der Stiftung Niedersachsen gemeinsam mit dem Musikland Niedersachsen durchgeführt wird. Violinisten der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover besuchen gemeinsam mit Moderatoren bis zu 40 Klassen aller Schulformen. „Ich freue mich sehr, dass wir eine davon sind“, betonte die beteiligte Musiklehrerin Inke Ludewig, die sich gemeinsam mit der Schulleiterin für das Programm beworben hatte.

Die Lehrkräfte konnten sich für eine von zwei Mitspiel-Kompositionen entscheiden und das Stück anschließend mit den Schülern einstudieren. „Zwei Wochen haben wir intensiv daran gearbeitet“, erzählte Ludewig. So konnten sie schließlich gemeinsam mit der Geigerin musizieren. Moderiert wurde die Veranstaltung von Mutiara Berthold, ebenfalls Studentin. Sie fragte Stiller nach den einzelnen Bauteilen einer Violine, das ein oder andere war auch schon den Schülern bekannt.

Damit noch nicht genug, dürfen die 60 Kinder in zwei Wochen nach Hannover kommen und eine der Vorrunden des „Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerbs Hannover“ besuchen, bei dem sich junge Geigentalente bewerben. Weiter steht im Herbst eine Besichtigung der Oper an, zur Winterzeit können sich die Kinder dort sogar ein Stück ansehen. Auch der dritte Jahrgang kommt nicht zu kurz: Bereits am kommenden Dienstag steht der Besuch zweier Mitglieder der NDR-Radiophilharmonie an. Sie stellen die Instrumente Cello und Harfe genauer vor.

Ausgabe-Nr. 1019 vom 22.09.2018